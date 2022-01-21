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Соединенные Штаты стали лидером по закупкам российского мороженого

  /   Обновлено: 21 января 2022 16:20
Экономика
Соединенные Штаты стали лидером по закупкам российского мороженого
ok.ru

Вашингтон, 21 января. Российские производители поставили на международные рынки суммарно 32,8 тысячи тонн мороженого за 11 месяцев прошлого года. Об этом пишет КП, ссылаясь на данные центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе.

Объем поставок в товарном выражении оказался на 26,5% больше, чем результат годом ранее. Поставки в денежном выражении выросли на 49,8% относительно показателей 2020 года и суммарно составили 84,5 млн долларов.

Крупнейшим внешним покупателем стали США. Они удвоили закупки и приобрели продукции на 28,7 миллиона долларов. На втором месте по итогам 2021 года расположился Казахстан, а на третьем — Монголия.

Японский клинический центр ранее выявил пользу мороженого для умственных способностей. Исследователи зафиксировали положительную корреляцию между употреблением мороженого и высокими результатами интеллектуальных тестов.

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