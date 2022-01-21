Публицист Анпилогов: Перед Европой стоит перспектива «энергетической нищеты»

После угроз российского «Газпрома» с 21 января полностью отключить газовое снабжение Молдавии из-за неуплаты, Кишинев в последний момент произвел расчет по долгу и внес авансовый платеж.

Однако такие шаги дались Молдавии с неимоверным трудом — в стране пришлось вводить на 60 дней режим чрезвычайного положения, а «Молдовагаз» получил отсрочки по выплате НДС и ренты в госбюджет. Кишинев был вынужден напрямую субсидировать своего газового оператора, выделив из госбюджета 469 млн леев (почти 26 млн долларов) в составе общего платежа компании «Газпрому» в размере 34,375 млн долларов.

Молдавия: денег нет, держаться нет сил

Ситуация с невозможностью Молдавии оплачивать текущие счета за потребленный природный газ — история, начавшаяся отнюдь не в январе 2022 года. Текущий контракт на поставку газа «Газпром» и «Молдовагаз» согласовали 29 октября прошлого года после длительных и трудных переговоров. Тогда стороны продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет с 1 ноября 2021 года при условии 100-процентной оплаты текущих платежей, но оставив за его рамками прошлые долги «Молдовагаза» в размере 709 млн долларов. Эти долги молдавской стороне еще предстоит оплатить — после аудита, который будет назначен в текущем году и зафиксирует окончательный размер долга.

При этом речь идет о прямом долге компании «Молдовагаз», так как общий объем обязательств Молдавии перед «Газпромом» составляет 7,5 млрд долларов, с учетом Приднестровья. С этим была согласна даже президент страны Майя Санду, комментируя ситуацию в конце 2020 года. Согласно независимым подсчетам аудиторской компании Grant Thornton, задолженность «Молдовагаза» на то время составляла 6,55 млрд долларов без учета пеней.

В ноябре российский холдинг заявил, что с учетом катастрофической ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях другой стороны, но при условии своевременной и полной оплаты текущих поставок. Уже в ноябре республике понадобилась отсрочка, так как у «Молдовагаза» не нашлось денег на оплату российского газа по рыночным ценам. Власти страны тогда одобрили поправки в госбюджет, чтобы погасить долг в размере 74 млн долларов за газ, полученный из России в октябре и ноябре. В декабре «Молдовагаз» смогла расплатиться «самостоятельно». Но, по сути, это были не деньги компании, полученные от потребителей газа, а средства молдавского бюджета.

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И вот ситуация повторяется. Так что же не так с платежами за газ в Молдавии? Ответ прост: пока что в республике, как и во многих других странах Европы, государство субсидирует потребление газа населением, а само топливо уже покупается по рыночным ценам, которые выше в разы, а то и в десяток раз, чем субсидируемые тарифы на отопление или электроэнергию. Это и создает катастрофические кассовые разрывы — фактически национальные газовые компании раздают потребителям голубое топливо даром, не получая взамен адекватной оплаты за него. Поэтому где-то неизбежно копятся долги — либо в сфере ЖКХ, либо на национальном уровне. И однажды эти долги выплеснутся в рост конечных цен для населения.

Другой конец континента: Великобритания

В таком же ключе, но со своими особенностями складывается ситуация на другом конце Европы — в Великобритании.

Все британские дома оборудованы умными счетчиками электроэнергии и газа, которые работают по предоплате и сразу отключают ресурс при отсутствии средств. В прошлом поставщиков таких услуг было много, а население могло выбирать более низкие тарифы. Если поставщик газа или электроэнергии банкротится, его обязанности подхватывает назначенная правительством страны компания, которая обязана выполнять условия старого пакета до срока его окончания.

При низких ценах на газ такая схема работала. Цены колебались несильно, банкротства поставщиков были редкостью. Убытки обанкротившихся поставщиков обычно брали на себя новые компании, а население никто не трогал — конечно, при условии своевременной оплаты счетов.

Теперь же ситуация резко поменялась: в Великобритании, в отличие от Молдавии, никто коммунальный сектор не спасает, поэтому поставщики вынуждены покупать на рынке дорого и очень дорого, а продавать дешево, в убыток. В результате лишь за последние полгода в Великобритании принудительно сменили поставщика газа и электроэнергии уже четыре миллиона семей, потеряв своих поставщиков-банкротов.

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Причем, что парадоксально, у Лондона ситуация еще хуже, чем у Кишинева. Убытки уже просто не на кого свалить, кроме населения. В стране нет национальных энергетических госкомпаний-гигантов, а долги разорившихся поставщиков велики. Если не поднять цены для населения, то весь рынок энергии просто обрушится.

Но с этим есть просто неподъемная проблема. Сейчас средние годовые затраты британской семьи на электроэнергию и газ составляют примерно 1300 фунтов стерлингов. Много это или мало?

Годовой медианный доход британского домохозяйства до налогов составляет около 30 тыс. фунтов стерлингов. Но этот параметр — лукавый: хорошо зарабатывает столичный Лондон, а средняя медиана по стране составляет около 20 тысяч фунтов стерлингов в год. Есть множество мест, где хорошим считается годовой заработок в 17 тысяч.

Но еще грустнее ситуация получается, если посчитать реальные неснижаемые расходы британских семей. Прогнозируется, что в 2022 году общие средние расходы британской семьи составят 588 фунтов стерлингов в неделю. Из них 200 — это налоги и ипотека. Остается 388 фунтов.

Ранее планировалось, что расходы семьи на энергию и газ будут примерно 25 фунтов в неделю. Но сейчас рост цен и банкротства поставщиков загоняют правительство в ситуацию, когда надо резко повышать предельную стоимость расходов — до 2000 или даже до 2400 фунтов стерлингов в год. А это уже 38-46 фунтов в неделю соответственно.

В итоге доля оплаты за энергию разово вырастает с 6,5% расходов до почти 12%. А если вспомнить, что еще 82 фунта в неделю средняя британская семья должна тратить на транспорт, а эти расходы тоже неизбежно вырастут из-за роста цен на энергоносители, то уже посчитано: треть своих расходов средняя британская семья будет тратить на статьи, связанные с энергией и транспортом.

Однако это, скорее, картинка пресловутого среднего класса, но не бедных слоев населения. Большая часть британских домохозяйств живет на куда меньшие деньги. Если сейчас в стране 9% энергетически бедных семей и 21% бедных людей, то после повышения цен таких будет уже более 30% от всего населения. По сути, каждая третья британская семья уже будет выбирать — поесть или погреться.

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Так что же в будущем?

Судя по всему, в ближайшем будущем перед каждой из стран Европы в полный рост встанет вопрос о жизни по средствам, которую будет диктовать новая стоимость энергии. Выбор, в общем-то, невелик — или получать дефолт на уровне целой страны, по краю которого месяц за месяцем ходит Молдавия, или же массово банкротить энергетические компании, но потом все равно поднимать тарифы для населения — как это по факту происходит в Великобритании.

Любой из этих сценариев приводит к одинаковому результату — вся Европа медленно, но неизбежно погружается в энергетическую бедность, все более напоминающую энергетическую нищету.

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