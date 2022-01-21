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Расплата за принцип: почему цена на газ в Европе до конца сезона останется высокой
Экономика
Расплата за принцип: почему цена на газ в Европе до конца сезона останется высокой
Федеральное агентство новостей  / 

Европейцы пожертвовали экономической выгодой в угоду политических интересов, отказавшись от дополнительных поставок «Газпрома», и расплачиваться за это будут до конца отопительного сезона. Об этом в беседе с ФАН сказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Согласно отчету Еврокомиссии, существует крайне низкая вероятность того, что цены на газ быстро вернутся к уровню прошлых лет. Эксперты и ранее прогнозировали высокий уровень стоимости природного газа. Как сказал Деев, такая ситуация сохранится как минимум до конца отопительного сезона в Европе, так как дисбалансы на рынке остаются.

«Запасы сырья в подземных хранилищах газа (ПХГ) Евросоюза в настоящее время составляют 45%, что на 16% меньше, чем обычно в это время. При этом Европа активно закупает сжиженный природный газ (СПГ) в США. Эти поставки тоже зависят от биржевых цен, которые остаются высокими», — рассказал собеседник ФАН.

Аналитик подчеркнул, что, несмотря на всю кризисность ситуации, европейские покупатели не увеличивают заявки на поставку газа по трубопроводам от «Газпрома», хотя это значительно выгоднее, чем покупать американский СПГ по биржевой стоимости.

Расплата за принцип: почему цена на газ в Европе до конца сезона останется высокой
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Очевидно, что Европа идет на принцип, жертвуя экономической целесообразностью в угоду своим политическим интересам, хотя покупка сырья по долгосрочным контрактам у «Газпрома» — намного выгоднее. В такой ситуации цены будут оставаться высокими как минимум еще в феврале-марте: на уровне 700–1200 долларов за тысячу кубометров. После завершения отопительного сезона возможно кратковременное снижение стоимости, но затем встанет вопрос о заполнении ПХГ к новому сезону», — объяснил аналитик.

Деев не исключил, что и в новом сезоне начнутся политические спекуляции и обвинения в сторону РФ относительно высоких цен. А значит, такая нестабильность снова станет причиной роста котировок сырья.

При этом часть европейцев осознает, что российский газ и запуск «Северного потока — 2» необходимы Евросоюзу. Так, премьер-министр федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что Германии российский газ нужен как ресурс для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы впоследствии можно было окончательно отказаться от атомной и угольной энергетики.

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