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Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Политика
Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вашингтон, 21 января. Лидер Соединенных Штатов Джо Байден полностью готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса в диалоге по безопасности, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он уточнил, что американская сторона готова к контактам с Россией на уровне глав государств в дальнейшем, если это будет полезным.

Ранее государственный секретарь США рассказал, что руководство страны неоднократно говорило российской стороне о готовности сотрудничать. По его словам, у Вашингтона и Москвы существует множество сфер для совместной деятельности.

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Все новости / Политика / Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным
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