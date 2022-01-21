Госсекретарь США Блинкен заявил о готовности Байдена встретиться с Путиным

Вашингтон, 21 января. Лидер Соединенных Штатов Джо Байден полностью готов встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, если это поможет разрешению кризиса в диалоге по безопасности, рассказал американский госсекретарь Энтони Блинкен.

Он уточнил, что американская сторона готова к контактам с Россией на уровне глав государств в дальнейшем, если это будет полезным.

Ранее государственный секретарь США рассказал, что руководство страны неоднократно говорило российской стороне о готовности сотрудничать. По его словам, у Вашингтона и Москвы существует множество сфер для совместной деятельности.