ДНР экспортирует товары в 11 стран, включая Украину

Донецк, 21 января. В 2021 году товары, произведенные в Донецкой народной республике, экспортировали в Великобританию, Украину, Японию и еще 9 стран. При этом 98 процентов продукции пошло на экспорт в Россию, передает ИА «Новороссия».

Об этом сообщает Министерство доходов и сборов республики.

В число экспортных товаров вошли уголь, каменноугольный кокс, строительные материалы, резинотехнические изделия, цемент, сталепроволочные канаты, кабельно-проводниковая продукция, горное оборудование, продовольственная продукция: макаронные и кондитерские изделия, подсолнечное масло, зерновые, соусы, мороженое.

Министерство доходов и сборов республики отметило, что товары ДНР экспортировались в Великобританию, Украину, Японию, Чехию, Польшу, Беларусь, ЛНР, Литву, Латвию, Эстонию и Тайвань.

Ранее ФАН рассказывал о подведении в ДНР итогов работы за год в сфере культуры. Лучшим библиотекарям, руководителям сельских клубов, преподавателям были вручены денежные сертификаты.