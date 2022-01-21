Аналитик Сивков объяснил, какой прокол США позволит России скрытно доставить ракеты в Карибское море

Вашингтон, 21 января. Американцы сами предоставили России прекрасную возможность незаметно переправить любые ракеты и все виды боеприпасов в целом на Кубу, без оглядки на усиленную работу разведки США в Карибском бассейне.

Дело в том, что американские военные физически не могут отслеживать российские субмарины любого типа в Атлантике и в Тихом океане. По непонятной причине Пентагон так и не смог разработать замену системе подводного наблюдения SOSUS, которая могла засекать советские подводные лодки в кратчайшие сроки с момента их выхода из порта отправления. Мало того, США свернули и старый проект, не дождавшись разворачивания аналога даже в далекой перспективе.

На странный прокол США, оставивший фактически беззащитным американское побережье, внимание журналистов канала «Sputnik на русском» обратил военный аналитик, вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков, подчеркнув, что Россия может в любой момент беспрепятственно перебросить на Кубу любое количество ракет ближнего и среднего радиуса действия.

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«Есть еще, правда, один нюанс, очень положительный для нас. Он заключается в том, что Соединенные Штаты Америки так и не смогли создать замену системе подводного наблюдения SOSUS, которая контролировала Атлантический и Тихий океаны и обнаруживала наши подводные лодки, советские, в достаточно короткие сроки с момента их выхода из баз и позволяла заблокировать скрытное развертывание наших подводных группировок в тех районах. На данный момент эта система выведена из строя, так как она устарела и утратила работоспособность. Ко всему прочему наши новые субмарины исключили такие составляющие шумов в своей работе, на основе которых эта система работала. Американцы сейчас не обладают системой контроля океанских пространств. Обнаружить наши подлодки они не в состоянии. Почему они не разработали новый аналог SOSUS, непонятно. Но этот прокол или недоработка позволяет России скрытно перебросить на Кубу свои ракета и даже развернуть мощную подводную группировку в Карибском бассейне», — заверил военный эксперт.

Сивков добавил, что наращивание противолодочных и разведывательных сил ВМС США американцев не спасает. Современные российские подлодки для всех этих средств обнаружения и нейтрализации просто недосягаемы. Поэтому ничто не помешает России развернуть в Карибском море хоть целую подводную армаду, не говоря уж о доставке кое-какого полезного оружия на Кубу или в Венесуэлу.

Эксперт также отметил, что с наличием межконтинентальных ракет нового поколения, способных преодолевать тысячи километров, установка ракет на Кубе или Венесуэле приобретет по большей части политический характер. Сам факт разворачивания военной инфраструктуры в «подбрюшье» США станет мощным рычагом воздействия на Вашингтон. Тем временем с сугубо военными задачами прекрасно справятся ракеты наземного базирования, расположенные на территории РФ.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец высоко оценил китайско-иранский маневр России, оставивший США в дураках.