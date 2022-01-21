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Курс биткоина опустился до 37,87 тысячи долларов

  /   Обновлено: 21 января 2022 16:06
Экономика
Курс биткоина опустился до 37,87 тысячи долларов
pexels.com  /  Alesia Kozik

Москва, 21 января. Стоимость первой криптовалюты опустилась почти на 10% — до 37,87 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов. Утром курс биткоина снизился до минимума 5 августа, достигнув 38,2 тысячи долларов.

Биткоин продолжает дешеветь после того, как 10 ноября 2021 года достиг исторического максимума в 69 тысяч долларов. С того момента монета подешевела на 46%.

Рубль, в свою очередь, демонстрирует укрепление к доллару на фоне первых итогов переговоров между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Доллар снижался на 10 копеек — до 76,58 рубля. Евро повышался на 9 копеек — до 86,8 рубля. Обе валюты до этого дорожали примерно на 20 копеек.

Инвестиционная компания из США Invesco ранее сообщила, что зафиксированная просадка биткоина говорит о сдувании финансового «пузыря». Аналитики ожидают дальнейшего падения токена до 30 тысяч долларов.

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