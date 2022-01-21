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Forbes: модернизация американских систем ПРО лишена смысла из-за российских «Посейдонов»

  /   Обновлено: 21 января 2022 16:05
Армия
Forbes: модернизация американских систем ПРО лишена смысла из-за российских «Посейдонов»
youtube.com  /  Prt Scr Минобороны России

Вашингтон, 21 января. Россия в ближайшем будущем введет в эксплуатацию несколько новых подводных лодок, которые станут носителями крайне смертоносного оружия, заявили американские журналисты.

В публикации американского издания Forbes говорится, что подлодка ВМФ РФ «Белгород» станет носителем подводного беспилотника «Посейдон», который лишит США возможности избежать возмездия в случае удара по РФ. По мнению экспертов, модернизация американских систем ПРО будет лишена смысла из-за этого оружия, передает «ПолитРоссия».

«На практике противоракетная оборона США работает не очень хорошо. "Посейдоны" станут страховкой России на тот случай, если Вашингтону повезет, и он собьет баллистические ракеты», — говорится в статье.

Аналитики считают, что российские «Посейдоны» могут использоваться не только для ответного удара по США, но и для проведения шпионских миссий. В теории они заменят пилотируемые глубоководные станции. Эти подводные беспилотники превратят подлодку «Белгород» и другие субмарины ВМФ РФ в нечто большее, чем просто носители оружия.

Ранее сообщалось, что «Посейдон» является уникальным изобретением, которое способно удивить всех своими боевыми характеристиками. По мнению экспертов, Россия может использовать его, чтобы заставить Запад предоставить стране гарантии безопасности.

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