Киев, 21 января. Один из крупнейших украинских олигархов, Виктор Пинчук, незаконно присвоил средства, направленные на государственный проект по развитию газовой сферы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Программа 20/20» представляла собой план по увеличению объема добычи газа с 14,5 миллиарда кубометров до 20 миллиардов кубометров. Предполагалось, что этот показатель будет достигнут в 2020 году. Однако вместо этого уровень добычи составил 12,9 миллиарда.

Около 17 миллиардов гривен пошло на предположительно подставную поставку труб. Ей занимались компании ООО «Интерпайп Украина» и ООО «Интерпайп Нико Тьюб», принадлежащие Виктору Пинчуку.

Российский газ остается безальтернативным для Украины. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее подтверждал это в своих высказываниях.