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Миллиардные инвестиции Украины в газ привели к хищениям и деградации отрасли

Экономика
Миллиардные инвестиции Украины в газ привели к хищениям и деградации отрасли
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 21 января. Один из крупнейших украинских олигархов, Виктор Пинчук, незаконно присвоил средства, направленные на государственный проект по развитию газовой сферы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Программа 20/20» представляла собой план по увеличению объема добычи газа с 14,5 миллиарда кубометров до 20 миллиардов кубометров. Предполагалось, что этот показатель будет достигнут в 2020 году. Однако вместо этого уровень добычи составил 12,9 миллиарда.

Около 17 миллиардов гривен пошло на предположительно подставную поставку труб. Ей занимались компании ООО «Интерпайп Украина» и ООО «Интерпайп Нико Тьюб», принадлежащие Виктору Пинчуку.

Российский газ остается безальтернативным для Украины. Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко ранее подтверждал это в своих высказываниях.

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украина газ энергетика инвестиции
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