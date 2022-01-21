Депутат Госдумы Майданов объяснил необходимость национализации важнейших объектов ЖКХ

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Депутат Майданов призвал госкорпорации участвовать в концессиях по ЖКХ ради безопасности страны

  /   Обновлено: 21 января 2022 17:39
Экономика
Депутат Майданов призвал госкорпорации участвовать в концессиях по ЖКХ ради безопасности страны
Федеральное агентство новостей  / 

Политик, музыкант, депутат Госдумы Денис Майданов в авторской колонке для ФАН объяснил, почему такие важнейшие для жизнедеятельности страны объекты ЖКХ, как водопроводы и электросети, должны контролироваться государством. Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Стратегические объекты должны быть под контролем государства. Колонка Дениса Майданова

После выступления в Госдуме в конце прошлого года генерального прокурора РФ Игоря Краснова по ситуации, связанной с нарушениями в концессионной деятельности в сфере ЖКХ, парламентарии взяли этот вопрос под свой контроль. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил межведомственной комиссии Госдумы под руководством Ирины Яровой обеспечить законодательный порядок в этом вопросе.

Я вошел в эту комиссию и принимаю непосредственное участие в работе над поправками к существующим нормативно-правовым актам, касающимся концессионной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Напомню, что такое концессия. Это форма государственно-частного партнерства, при которой государственное имущество (например, водопроводы или электросети) передается в управление частному инвестору. Такая передача может осуществляется на срок до 49 лет. Частник имеет право получать с концессии прибыль в обмен на гарантии провести реконструкцию и модернизацию подведомственных ему сетей. Но на практике нередко происходит по-другому. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда частник просто собирает деньги, но ничего не инвестирует во вверенные ему объекты ЖКХ. В результате сети приходят в аварийное состояние или в полную негодность, государству наносится огромный ущерб, и самое главное — граждане, которые честно платят по счетам ЖКХ, подвергаются опасности остаться без уже оплаченных услуг, что чревато социальными потрясениями.

Депутат Госдумы Майданов объяснил необходимость национализации важнейших объектов ЖКХ
Федеральное агентство новостей /

В ходе работы комиссии я обозначил, по моему мнению, одну из важных инициатив, которая поможет навести порядок в этой отрасли. На мой взгляд, сегодня назрела необходимость введения ценза для компаний, которые могут претендовать на участие в концессиях в сфере ЖКХ.

Считаю необходимым обратить внимание, что водоканалы и теплосети — это не просто сегмент ЖКХ. Это стратегические государственные активы, от нормального функционирования которых непосредственно зависит безопасность нашей страны — как внутренняя, так и внешняя.

Поэтому считаю правильным внести такое предложение: система ЖКХ должна хотя бы на 50% оставаться в руках государства в лице госкорпораций. Тогда мы будем защищены от возможности социального взрыва, который может быть спровоцирован некачественным, недобросовестным, а иногда даже не российским концессионером.

Подробнее об этом читайте по ссылке в моем Instagram.

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жкх госдума концессия денис майданов
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