В Башкирии собаке с переломами четырех лап вместо спиц вставили сверла

Ветеринары города Октябрьский в Башкирии, получив жалобу о гноении под гипсом у той-терьера, сделали ему рентген и были изрядно удивлены. У собачки, вместо положенных при переломе хирургических спиц, в лапках стояли обычные столярные сверла.

История тяжких метаний собаки по кличке Джульетта началась с того, что однажды она случайно забежала в чужую квартиру. Но хозяева решили выпроводить ее не через дверь, а почему-то выбросили из окна. Упав с высоты третьего этажа, пес получил переломы всех четырех конечностей и тазовой кости. Бедняжку отвезли в ветеринарную клинику. Операция оказалось дорогостоящей, и врач опубликовала пост о сборе средств на лечение той-терьера. Требовалось 80 000 рублей. Первой помочь животному вызвалась местная жительница Юлия Бикметова.

«Увидев в Instagram пост, написала Жанне Владимировне. Мы до этого с ней вроде как хорошо общались. Я была неоднократно ее клиентом», — начала свой рассказ Юлия.

Собрав необходимые средства, и даже накинув пять тысяч сверху, девушка передала всю сумму доктору. После операции Юлия забрала Джульетту себе. По словам ветеринара, через три месяца лапки должны были зажить. Однако, спустя шесть недель новая хозяйка заметила под гипсом следы гниения.

«Я решила поехать и повезти собаку на рентген. На рентгене уже было видно, что операция была сделана некачественно. После вскрытия гипсов из лап выходили сверла, которые изъяли другие, сторонние врачи», — вспоминает шокированная хозяйка собаки.

О топорной работе Юлия написала в соцсети. Пост вызвал мощный общественный резонанс. Тогда, чтобы избежать наказания, ветеринар решила присвоить собаку себе. Благо в клиниках есть все соответствующие документы и печати.

«Ветеринар пришел с паспортом в полицию и сказал, что это его собака. Жанна Владимировна пришла, сделав ей поддельный паспорт. Я немножко растерялась. Можно сказать, даже плохо спала, потому что я понимала, что собаку у меня могут забрать, что у меня нет ветеринарного паспорта. Я не являюсь ветеринаром и не могу его написать сама», — рассказала Юлия Бикметова.

Юлия отправилась к первоначальной хозяйке собаки. Пользуясь тем, что юридически пес — это имущество, она попросила переписать животное на себя. Хозяева согласились и даже поблагодарили девушку за проявляемую инициативу по спасению Джульетты. Юлия отвезла собаку в другую клинику, где ей сделали новую операцию, установив нормальные хирургические спицы. Сейчас песик чувствует себя уже лучше и учится ходить.