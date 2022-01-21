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Эрдоган допустил телефонный разговор с Путиным или визит в Россию

Политика
Эрдоган допустил телефонный разговор с Путиным или визит в Россию
Global Look Press  /  Xinhua

Анкара, 21 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил вероятность телефонных переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным или визита в Москву.

Ранее турецкое правительство выступило за организацию личной встречи российского лидера и главы Украины Владимира Зеленского. Уточняется, что Эрдоган выразил готовность принять саммит в своей стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал усилия турецкой стороны по урегулированию ситуации на Украине. По словам официального представителя Кремля, Российская Федерация приветствует любые усилия, направленные на решение соответствующего вопроса.

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Все новости / Политика / Эрдоган допустил телефонный разговор с Путиным или визит в Россию
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