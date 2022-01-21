Руководству волгоградской фирмы грозит уголовное дело

Волгоград, 21 января. Прокуратура Волгоградской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении недобросовестных строительных подрядчиков. В июне 2021 года региональный фонд капремонта договорился с коммерческой фирмой о капитальном ремонте 16 домов в поселке Мирном, внеся предоплату около 27 миллионов рублей, сообщает «Волгоградская правда». В ходе выполнения работ подрядная организация грубо нарушила и сроки, и технологию выполнения ремонтных работ. Это привело к затоплению семи квартир в пяти домах, а в 16 МКД была вскрыта отмостка.

В результате направления прокуратурой представления в адрес фонда капремонта соглашение с подрядчиком было расторгнуто, а по итогам проведения тендера определена новая организация, завершающая сейчас ремонтные работы.

Проштрафившийся подрядчик не вернул сумму, полученную в качестве аванса. Руководство компании снимало деньги под предлогом расчетов с контрагентами, но использовало их на другие цели.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ФАН рассказывал об аресте в Москве начальника подрядной организации Давида Гелашвили. Это произошло после гибели двух человек в результате падения лифта в «Президент-отеле».