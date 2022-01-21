Камера на теле пингвина помогла ученым узнать тайны жизни птиц

Посмотреть на подводный мир глазами пингвина удалось благодаря находчивым американским ученым. Исследователи прикрепили на тело нелетающей птицы камеру.

Сотрудники природоохранной организации Wildlife Conservation Society вместе с другими объединениями решили изучить повадки субантарктического пингвина. Это одни из самых крупных представителей семейства, зачастую их еще называют папуанскими.

Ученые закрепили устройство на тело птицы и наблюдали за тем, как она охотится. В ходе исследования действительно удалось узнать ранее неизвестные факты.

Например, стало известно, что субантарктические пингвины могут добывать пропитание не только на дне моря. На кадрах четко видно, как животное нападает на косяк сардин и вылавливает клювом несколько рыбок.

Видео с охотой птицы от первого лица разлетелось по Интернету и понравилось пользователям Сети. Комментаторы сравнили видео с записью с видеорегистратора и позавидовали рациону героя ролика.

«Шведский стол, буфет!» — воскликнул один из юзеров, увидев, как пингвин забрался в косяк сардин.

Ученые надеются, что эксперимент позволит лучше узнать потребности морских птиц и защитить их от негативного влияния человека.