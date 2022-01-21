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Кандидат филологических наук рассказал, как творчество Достоевского помогает в духовной жизни

  /   Обновлено: 21 января 2022 16:07
Общество
Кандидат филологических наук рассказал, как творчество Достоевского помогает в духовной жизни
wikipedia.org  /  А. О. Бауман / Общественное достояние

Санкт-Петербург, 21 января. Творчество Федора Достоевского, двухсотлетие со дня рождения которого стало поводом для многих культурных событий в России, может очень многое дать в понимании того, кем является человек. Об этом рассказал кандидат филологических наук, заведующий кафедрой цифровой дидактики Санкт-Петербургского радиотехнического колледжа Дмитрий Богач.

Дмитрий Богач заявил о сильном влиянии творчества Достоевского на его духовную жизнь. Он отметил, что более 15 лет изучает его произведения. В университете Богач писал курсовые по его работам, посвятил диплом природе творчества классика, а сейчас трудится над докторской по теме об аксиологическом универсуме писателя.

«Так или иначе вся моя профессия, вся моя жизнь связана с творчеством Достоевского. Что касается духовного опыта, то Федор Михайлович дал очень многое для понимания того, кто я, какой человек меня окружает, и в каком сложном мире мы живем. В некоторые периоды моей жизни его герои, такие как Дмитрий Карамазов, Дмитрий Разумихин, Родион Раскольников, Алеша Карамазов , Иван Карамазов, герой «Сна смешного человека», вот как-то они стали частью меня, они были мне более понятны и более созерцаемы в интеллектуальном отношении, чем живые люди», — рассказал кандидат наук во время эфира программы «Вертикаль» в медиацентре «Патриот».

Эксперт вместе с диаконом, клириком храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» Георгием Роденковым Богач обсудил множество тем, связанных с личностью Достоевского. Они порассуждали о том, почему романы Достоевского рассказывают о дурных и безнравственных людях, и был ли классик свободен от предрассудков, включая расовые.

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православие достоевский творчество
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