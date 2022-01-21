Террористы ИГ убили 11 солдат на базе ВС Ирака в Дияле

Багдад, 21 января. На востоке Ирака в результате нападения боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) на армейскую базу были убиты 11 военнослужащих. Информацию о потерях подтвердили губернатор провинции Дияла Мутанна аль-Тамими и ряд военных чиновников.

Нападение произошло после полуночи в районе Аль-Азим на открытой местности к северу от Бакубы. По сообщению ряда источников, террористы ворвались в казармы и открыли огонь по спящим солдатам. Затем боевики бежали в соседнюю провинцию Салах эд-Дин.

Eleven soldiers killed in Islamic State attack on base in Diyala province https://t.co/BWb2LWajki pic.twitter.com/9VXunpgWcU — Middle East Eye (@MiddleEastEye) January 21, 2022

На этом фоне Аль-Тамими подверг гарнизон острой критике, отметив, что потери войска понесли из-за собственной безответственности. Как заявил губернатор, база, расположенная на открытой местности, имеет все необходимые средства охраны и обороны, включая сторожевые башни. Он указал на то, что в распоряжении патрульных и часовых имелись тепловизоры и приборы ночного видения.

«Террористы воспользовались холодом и халатностью солдат», — заключил он.

Несмотря на то, что основные силы «Исламского государства» в Ираке были разгромлены еще в 2017 году, значительная часть боевиков ушла в подполье. Спящие ячейки ИГ заметно активизировались в прошлом году на фоне постепенного вывода иностранного контингента с территории страны. Экстремисты периодически совершают диверсии на критически важных объектах инфраструктуры, а также устраивают засады и налеты на подразделения армии, народного ополчения и курдских отрядов самообороны «Пешмерга».

Iraq and Peshmerga forces to increase media coordination against ISIS https://t.co/sjK81oaPrv

by @vvanwilgenburg via @K24English — Elke Götze (@Pucemargine) January 19, 2022

В частности, в 2021-м террористы совершили серию подрывов на электростанциях и опорах ЛЭП, что привело к серьезным проблемам с энергоснабжением в нескольких провинциях страны. Также от рук боевиков погибли десятки мирных жителей и бойцов проправительственных вооруженных формирований.

В этом году такие нападения уже происходили неоднократно. Например, неделей ранее к югу от Багдада террористами был убит военнослужащий, предположительно, из состава ополчения «Хашд Шааби». До этого курдские отряды отбили налет боевиков в районе Мосула, а правительственные войска провели зачистку столичных пригородов, уничтожив в ходе стычки одного экстремиста.

1 Организация запрещена на территории РФ.