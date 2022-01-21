Лавров назвал вопрос о нерасширении НАТО принципиальным для России

Москва, 21 января. Деятельность Североатлантического альянса имеет антироссийский характер, поэтому Москва выступает против его дальнейшего расширения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном российский дипломат отметил, что Альянс работает против России. Именно этим объясняется позиция Москвы по «принципиальному вопросу о нерасширении НАТО».

«Этот блок был создан против СССР, а сейчас он работает против РФ», — заявил глава российского МИД.

Ранее Лавров говорил, что западные страны неоднократно отказывались от выполнения своих обещаний. Он добавил, что США должны предоставить ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе.