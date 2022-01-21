Экономист Марголин заявил, что мораторий на операции с госдолгом РФ ударит по самим американцам

Угрозы США в качестве санкций запретить операции с суверенным долгом России принесут больше вреда самим американцам, поэтому вряд ли будут осуществлены. Россия вполне самостоятельна и достаточно экономически независима, чтобы без особых проблем перенести подобные попытки давления. Об этом ФАН рассказал директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Ранее западные новостные издания сообщили, что новый проект санкций США против России предусматривает запрет на операции с госдолгом России. Согласно документу, приобретать, продавать и совершать прочие операции с российским суверенным долгом в случае наложения санкций на Россию за предполагаемую американскими политиками «агрессию России» в адрес Украины в США будет нельзя.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин напомнил, что экономические санкции всегда являются «обоюдоострым мечом». По мнению профессора, предполагаемые чиновниками Вашингтона санкции в случае их реализации ударят по американским инвесторам, являющимся коммерческими партнерами России.

«В экономике важны спрос и предложение. Если спрос падает, разместить ценные бумаги становится сложнее, растут процентные ставки. Но Россия представляет сегодня надежного заемщика, риска дефолта для нашего государства нет. Что касается самих Соединенных Штатов, многие граждане и банки в этой стране проводят финансовые операции, связанные с суверенным долгом нашей страны, и зарабатывают на этом большие деньги. Вероятность запрета всего этого со стороны Госдепа выглядит маловероятной. Не ясна ситуация и в области вторичного долга: что делать тем, у кого подобные бумаги уже есть? Трудно представить, что в США при каких-либо обстоятельствах, связанных с проблемами других стран, будет принят закон, запрещающий принимать деньги, которые готовы платить извне», — отметил доктор экономических наук.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт в области экономики уточнил, что совокупность задекларированных Западом угроз в какой-то мере может повлиять на обменный курс рубля, и подобное давление на нашу страну со стороны Соединенных Штатов является агрессивным действием. Собеседник ФАН назвал стиль общения американских дипломатов контрпродуктивным. Он напомнил, что Россия вышла из американского долга, который некогда составлял 120 миллиардов долларов, и мы больше не являемся покупателями долговых бумаг казначейства США — трежерис. Финансист напомнил, что возможности импортозамещения в нашей стране выросли, и возможность влияния США на Россию существенно сократилась. Марголин добавил, что вслед за экономическим иммунитетом к негативному влиянию США Россия должна приобрести независимость информационную и перекрыть поток низкопробных фильмов, а также развлекательной продукции, поступающих к нам с Запада.

Ранее ФАН рассказал, что в Вашингтоне признали: антироссийские санкции — палка о двух концах. По наблюдениям аналитиков, в потоке западных публикаций о России появились рациональные размышления.