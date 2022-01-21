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Некоторые россияне смогут рассчитывать на досрочную выплату пособий в январе

Экономика
Некоторые россияне смогут рассчитывать на досрочную выплату пособий в январе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Пенсионный фонд России (ПФР) проинформировал граждан, что выплаты, которые ранее были назначены или выплачивались им органами соцзащиты, будут перечислены до 25 января. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале ведомства.

Такая ситуация коснется 2 миллионов россиян и относится к досрочной выплате за январь, которая по обычному графику производится в феврале, пишет «ФедералПресс».

«С марта перечисление средств вернется к обычному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце», — указано на сайте ПФР.

Ранее фонд напомнил, что в его ведение перешли выплаты, которыми занимались органы соцзащиты. Для их получения отдельного обращения в Пенсионный фонд не требуется.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что пенсионеры, которые имеют пенсии ниже уровня прожиточного минимума, получат дополнительные выплаты.

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пфр выплата соцзащита
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