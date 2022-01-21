Стриминговый сервис Apple TV+ работает над сериалом о Годзилле

Лос-Анджелес, 21 января. Стриминговый сервис Apple TV+ работает над созданием нового сериала. Проект, у которого пока нет названия, посвящен Годзилле.

Сюжет продолжит историю, которую кинематографисты заложили в картинах «Конг: Остров черепа» и «Годзилла» 2014 года. В сериале будет рассказано о последствиях битвы между Динозавром и Титанами в Сан-Франциско, а также о секретной организации «Монарх», причастной к вторжению монстров на планету.

Дата выхода у сериала пока не установлена, пишет The Hollywood Reporter. Но съемки намечены на этот год. Картина, шоураннерами которой выступят Крис Блэк и Мэтт Фрэкшн, выйдет Apple TV+.

Ранее сервис Apple TV+ решил продлить сериал «Утреннее шоу» на третий сезон. В команде создателей изменится состав: место сценаристаКерри Эрин заняла Шарлотта Стаудт.