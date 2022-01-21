Рубль демонстрирует рост по первым итогам переговоров Лаврова и Блинкена

Москва, 21 января. Российская валюта компенсировала снижение к доллару, евро теряет часть роста на фоне первых итогов переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снижался на 10 копеек — до 76,58 рубля за денежную единицу. Евро повышался на 9 копеек — до 86,8 рубля. До этого обе иностранные валюты торговались примерно на 20 копеек дороже.

На старте торговой сессии американская валюта прибавила 3,75 копейки и составила 76,72 рубля. Европейская увеличилась на 17 копеек и достигла 86,88 рубля за денежную единицу.

Встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США в Женеве продлилась полтора часа. Главы дипломатических ведомств прибыли в Швейцарию, чтобы обсудить предложения Москвы по гарантиям безопасности. Незадолго до окончания переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что исход двусторонних контрактов может быть разочаровывающим.