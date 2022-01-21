«Хватит!»: Соловьев объяснил, почему Россия больше не верит обещаниям США

Американские политики вновь пытаются обмануть Россию, как это было во времена Бориса Ельцина и Михаила Горбачева. С таким заявлением выступил российский телеведущий Владимир Соловьев.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь в Берлине, публично обратился к российской молодежи и заявил о том, что ни НАТО, ни Америка не угрожают РФ. Это возмутило Владимира Соловьева, который в ответ предложил американскому чиновнику для начала обратиться к собственной молодежи, которая участвовала в конфликтах в Сирии, Афганистане, Ираке. Телеведущий посоветовал Блинкену обратиться к жителям этих стран, в которых как раз и стреляли молодые американцы.

«Понимаете, господин Блинкен, мы вас в 90-е видели. Вы не хотели бы обратиться к молодым американцам, которые отдали свои жизни непонятно за что в Афганистане, Ираке, Сирии? Не хотите обратиться к молодежи Югославии и объяснить, зачем вы их убивали? Не хотите обратиться к молодежи Сирии, Афганистана, Ирака?» — заявил телеведущий.

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Соловьев считает, что такие обращения американских политиков к россиянам — попытка в очередной раз обмануть нашу страну. Он объяснил, почему Москва больше не верит обещаниям США. По словам журналиста, у Вашингтона уже когда-то получилось обвести вокруг пальца первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева, а также первого президента России Бориса Ельцина. Однако, указал Соловьев, это время прошло — теперь Россия совершенно другая страна, чем была в 90-е.

«Понимаете, господин Блинкен, мы вас видим насквозь. Вы для нас волки в овечьей шкуре. Когда НАТО что-то нам рассказывает, мы хорошо помним 22 июня 1941 года. Тогда Европа говорила примерно такие же слова. А вся ваша любовь к нам… Не нужно нам вашей любви. Нам нужно уважение наших национальных интересов. Не нужно нам вашей заботы. Нам нужны честные отношения, когда вы берете на себя обязательства и не отказываетесь от них. А то вы уже и Горбачева обманули, и Ельцина. Хватит!» — резюмировал Владимир Соловьев.

Переговоры главы Госдепа США Энтони Блинкена и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова рассчитаны на обмен мнениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.