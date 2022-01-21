«Следует иметь запасной аэродром»: как избежать негативных последствий отключения Visa и Mastercard

Запад довольно часто пугает Россию возможным отключением от платежных систем Visa и Mastercard. Однако, если это произойдет, формально санкциями такой поступок будет назвать нельзя. Об этом в интервью ФАН заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Он отметил, что санкции — это ограничительные меры, которые одно правительство накладывает на другое. Что же до Visa и Mastercard — то это всего лишь частные компании.

«Однако они могут «забанить» ту или иную страну, как в свое время Twitter забанил Дональда Трампа, — подчеркнул экономист. — Ну или как это делает Facebook, не позволяя вести страницы на своей площадке ряду российских граждан».

nspk.ru / НСПК

По словам эксперта, чтобы обезопасить себя от причуд западных финансовых компаний, следует иметь «запасной аэродром».

«Моя рекомендация — иметь несколько карт, одну — «Мир» для расчетов внутри страны, и Visa — на случай, если вы куда-то поедете, — заявил собеседник ФАН. — И вообще я призываю чаще пользоваться безналичным расчетом — не надо быть «чайниками» и таскать с собой много налички».

Ранее Разуваев назвал «умеренно рыночной» сделку «Сбера» и «Газпромбанка».