«Следует иметь запасной аэродром»: как избежать негативных последствий отключения Visa и Mastercard

Запад довольно часто пугает Россию возможным отключением от платежных систем Visa и Mastercard. Однако, если это произойдет, формально санкциями такой поступок будет назвать нельзя. Об этом в интервью ФАН заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Он отметил, что санкции — это ограничительные меры, которые одно правительство накладывает на другое. Что же до Visa и Mastercard — то это всего лишь частные компании.
«Однако они могут «забанить» ту или иную страну, как в свое время Twitter забанил Дональда Трампа, — подчеркнул экономист. — Ну или как это делает Facebook, не позволяя вести страницы на своей площадке ряду российских граждан».
По словам эксперта, чтобы обезопасить себя от причуд западных финансовых компаний, следует иметь «запасной аэродром».
«Моя рекомендация — иметь несколько карт, одну — «Мир» для расчетов внутри страны, и Visa — на случай, если вы куда-то поедете, — заявил собеседник ФАН. — И вообще я призываю чаще пользоваться безналичным расчетом — не надо быть «чайниками» и таскать с собой много налички».
Ранее Разуваев назвал «умеренно рыночной» сделку «Сбера» и «Газпромбанка».