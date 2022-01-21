Актриса Наталья Бардо восстанавливается после тяжелой операции

Москва, 21 января. Актриса Наталья Бардо сделала шокирующее заявление о своем здоровье. Знаменитость провела некоторое время в больнице, где ей сделали сложную операцию.

Артистка тщательно скрывала от поклонников информацию о хирургическом вмешательстве. В ее профиле в соцсетях нет ни одного намека, что у звезды были проблемы со здоровьем.

«Два месяца назад я пережила тяжелую гинекологическую операцию, сейчас я уже полностью восстановилась и занимаюсь дома», — заявила 33-летняя актриса в интервью WMJ.ru.

Звезда сериала «Девушки с Макаровым» с каждым днем чувствует себя лучше. Она уже приступила к физическим нагрузкам, без которых не может жить. Знаменитость призналась, что любит пилатес. Она ходила на тренировки по два-три раза в неделю, пишут «Дни.ру».

Звездный хирург Тимур Хайдаров раскрыл всю правду о пластических операциях знаменитостей. Например, его клиентками были продюсер Яна Рудковская, которой уменьшили грудь, и Любовь Успенская, сделавшая себе новые ягодицы.