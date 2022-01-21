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«Он партнер — замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Харатьяном

Шоу-бизнес
«Он партнер — замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Харатьяном
Кинофестиваль «ВЕЧЕ» ВКонтакте  /  Кинофестиваль «ВЕЧЕ» ВКонтакте

21 января 62-й день рождения отмечает любимец женщин, телеведущий, продюсер Дмитрий Харатьян. Почти 40 лет слово «гардемарин» у телезрителей ассоциируется именно с этим актером. В культовом фильме  «Гардемарины, вперед!» Харатьян сыграл роль романтичного Алеши Корсака. Именно эта работа стала визитной карточкой артиста.

Елена Яковлева много раз пересекалась на съемочной площадке с ним, в том числе на съемках сериала «Каменская». В беседе с ФАН она подчеркнула, что Харатьян — потрясающий партнер.

«Он партнер замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Дмитрием Харатьяном
кадр из фильма «Гардемарины, вперед!» /

«Что сказать, у Димы прекрасный праздник, прекрасный возраст – жизнь только начинается. Я очень рада, что в некоторых картинах мы с ним были партнерами. Он партнер — замечательный. Семья у него — потрясающая. И я счастлива, что знакома со всей его семьей. Пожелаю ему в день рождения работы, здоровья и еще раз здоровья в наше непростое время», — отметила Елена Яковлева.

«Он партнер — замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Харатьяном
Кадр из сериала «Каменская-2» /

Популярность Дмитрий Харатьян обрел в 17 лет. На данный момент в его фильмографии уже более 100 работ. Харатьян продолжает активно сниматься не только в кино, но и в разных телевизионных шоу. Артист успешен, востребован и популярен.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Он партнер — замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Харатьяном
елена яковлева гардемарины-4 дмитрий харатьян гардемарины, вперед!
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