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Разрушившего мост в Балашихе водителя привлекут к ответственности
Происшествия
Разрушившего мост в Балашихе водителя привлекут к ответственности
arhcity.ru  /  Администрация Архангельска

Москва, 21 января. Стало известно, что в отношении водителя, который кузовом своего самосвала частично разрушил мост в Балашихе, составлен административный протокол.

Водитель управлял самосвалом с поднятым кузовом. На автодороге М-7 «Волга» на территории городского округа Балашиха кузов частично разрушил надземный пешеходный переход. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по двум статьям административного кодекса: «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений» и «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Движение по пешеходному переходу сейчас перекрыто. Поврежденный мост планируется восстановить в течение пяти дней.

Ранее ФАН рассказывал о необычной аварии, произошедшей в Коврове. Самосвал кузовом обрушил часть теплотрассы, трубы которой повредили четыре автомобиля, припаркованные под ней.

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мост протокол самосвал переход кузов
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