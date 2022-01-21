Политолог Межевич связал нездоровое поведение Байдена с древнеримской традицией

Санкт-Петербург, 21 января. Президент США Джо Байден продолжает старую древнеримскую традицию, изображая из себя более больного человека, чем он есть на самом деле.

Таким мнением поделился директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич. Политолог вместе с другими участниками пресс-конференции в медиацентре «Патриот» обсудил актуальные вопросы.

В том числе Межевич раскрыл «древнеримский» трюк американского лидера, чье состояние здоровья всегда вызывало сомнения. Политолог обратил внимание на древнюю традицию, которая объяснила неожиданное «выздоровление» Байдена на недавней двухчасовой конференции.

Ведущий поинтересовался, правдоподобны ли слухи о том, что глава Белого дома не сможет отработать до конца свой президентский срок. Он напомнил, что на фоне подобных разговоров было странно увидеть Байдена в энергичной форме во время прошедшего выступления.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это старая традиция, она идет от древнего Рима...чтобы попасть на ватиканский престол, кардинал прикидывался очень больным. На определенных этапах выгодно прикинуться несколько более больным, чем есть на самом деле» — объяснил Межевич.

Несмотря на то, что Байден произвел на некоторых зрителей хорошее впечатление во время пресс-конференции, пользователи Twitter раскритиковали его за невнятную речь. Они назвали ответы американского лидера «мешаниной из бормотания и запинок».