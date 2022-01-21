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Лавров указал Блинкену на отсутствие у России агрессивных планов в отношении Украины

Политика
Лавров указал Блинкену на отсутствие у России агрессивных планов в отношении Украины
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Женева, 21 января. Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену, что Россия не собирается нападать на Украину.

По словам дипломата, он обсудил с Блинкеном текущую ситуацию на Украине. Отмечается, что встреча в Женеве продлилась полтора часа. В ходе беседы Лавров напомнил госсекретарю США, что Москва никогда не угрожала Киеву и не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении соседнего государства.

«Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так», — сказал Лавров.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне назвало информационным давлением и вбросом заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину. Там отмечали, что Вашингтон называет случайные даты начала «операций», не приводя каких-либо доказательств.

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Все новости / Политика / Лавров указал Блинкену на отсутствие у России агрессивных планов в отношении Украины
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