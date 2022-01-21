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Аналитик Евсеев: страны Запада бросят Украину на произвол судьбы в случае войны с Россией

Армия
Аналитик Евсеев: страны Запада бросят Украину на произвол судьбы в случае войны с Россией
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 21 января. Российские войска могут предотвратить любые военные провокации НАТО на границе с Крымом и взять под защиту население Донбасса в случае агрессии Украины, заявил аналитик Владимир Евсеев.

Отмечается, что западные СМИ уже несколько месяцев активно тиражируют вбросы о якобы готовящемся «вторжении России». На этом фоне эксперты обсуждают различные варианты развития событий, если военное противостояние действительно начнется.

Подчеркивается, что Крым, который в случае войны окажется одной из главных целей для удара НАТО, находится под надежной защитой российских военных. Полуостров прикрывают 553 стратегические ракеты, несущие 1500 ядерных боеголовок. Вдобавок к этому, там базируются боевые корабли и сухопутные подразделения ВС РФ.

Евсеев посоветовал Киеву не рассчитывать на поддержку извне в случае конфликта с Россией. Он отметил, что страны Запада не имеют «политической решимости участвовать в войне», поэтому Украину бросят на произвол судьбы. По его словам, никто не станет жертвовать своими военнослужащими ради украинских амбиций. Аналитик говорит, что США ограничатся экономическими угрозами.

«В случае гипотетического конфликта ни одно государство Запада, включая США, Великобританию и Турцию, не станет воевать против РФ на стороне Украины», — уверен эксперт.

Ранее в российском МИД неоднократно подчеркивали, что РФ ни на кого не собирается нападать. Там назвали слухи о «вторжении» обычной западной пропагандой.

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