Власти Судана приняли государственный бюджет на 2022 год

Хартум, 21 января. Руководство Судана утвердило государственный бюджет на 2022 год. Решение принято в четверг на совместном заседании временного кабинета министров и Суверенного совета под председательством Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Министр финансов и экономического планирования Джибриль Ибрагим заявил в ходе пресс-конференции, что финансовый план опирается на собственные доходы страны. Он направлен на повышение уровня жизни граждан путем поддержки сфер здравоохранения и образования, а также нуждающихся семей.

По словам чиновника, бюджет ориентирован на стабилизацию цен и обменного курса. Власти намерены улучшить экономическую ситуацию и впредь не прибегать к новым кредитам.

Руководство республики планирует в текущем году увеличить число рабочих мест для молодежи. Также предусматривается повышение заработной платы государственных служащих.

Ранее глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан поручил руководителям министерств временного правительства приступить к подготовке всеобщих выборов. Избирательный процесс намечен на июль 2023 года.