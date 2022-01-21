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Власти Судана приняли государственный бюджет на 2022 год

Весь мир
Власти Судана приняли государственный бюджет на 2022 год
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Хартум, 21 января. Руководство Судана утвердило государственный бюджет на 2022 год. Решение принято в четверг на совместном заседании временного кабинета министров и Суверенного совета под председательством Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Министр финансов и экономического планирования Джибриль Ибрагим заявил в ходе пресс-конференции, что финансовый план опирается на собственные доходы страны. Он направлен на повышение уровня жизни граждан путем поддержки сфер здравоохранения и образования, а также нуждающихся семей.

По словам чиновника, бюджет ориентирован на стабилизацию цен и обменного курса. Власти намерены улучшить экономическую ситуацию и впредь не прибегать к новым кредитам.

Руководство республики планирует в текущем году увеличить число рабочих мест для молодежи. Также предусматривается повышение заработной платы государственных служащих.

Ранее глава Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан поручил руководителям министерств временного правительства приступить к подготовке всеобщих выборов. Избирательный процесс намечен на июль 2023 года.

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