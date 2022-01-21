Страны Ближнего Востока столкнулись с заморозками и сильными снегопадами

Бейрут, 21 января. Погодные аномалии, которые в последние дни фиксируются в странах Ближнего Востока, спровоцировали серьезные сложности для местных жителей. Сильнее всего от катаклизмов страдает население Ливана, Сирии и Палестины.

Ливан

Сильные снегопады обрушились на средиземноморскую республику несколько дней назад. Жители страны, которая страдает от острого энергетического кризиса, столкнулись с необходимостью поиска нестандартных методов отопления своих жилищ.

Как сообщает National News, многие ливанцы, не имеющие возможности приобрести топливо для частных генераторов, вынуждены сжигать мусор, пластик и даже собственную одежду и обувь.

«Богатые и воры согреваются. Бедняки же наполняют топливом маленькую бутылку с водой и наблюдают за тем, как оно горит всю ночь, капля за каплей», — рассказал агентству один из местных жителей.

A powerful snow storm has hit #Lebanon. Below is a picture of #refugee tents covered with snow with temperatures hitting record lows. Please contribute to NGOs on the ground helping alleviate the condition. pic.twitter.com/yQ5RosOEBW — The Tripolitan (@thetripolitan) January 20, 2022

По словам Полы Баррачины Эстебан, главы отдела коммуникаций Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ), нынешний зимний сезон стал для Ливана куда более суровым, чем предыдущие — во многом из-за затяжного экономического кризиса. При этом, подчеркивает чиновник, в тяжелой ситуации оказались как беженцы, так и коренные жители республики.

«Ливанские семьи также страдают этой зимой, — отметила она. — В Бекаа мы видим поселения беженцев, заполненные снегом. Многие дома были затоплены дождем».

Аналогичная ситуация наблюдается и на севере страны — в Аккаре, где температура воздуха упала ниже нуля.

Палестина

В ночь на 20 января снегом укрыло и столицу Палестинской автономии Рамаллу. Согласно сообщениям местного телевидения, снегопад спровоцировал затруднения в работе общественного транспорта.

"Snow accumulation in the village of Deir Jarir

east of Ramallah"... https://t.co/s8BBnntjBI — Marian Houk (@Marianhouk) January 20, 2022

При этом жители столицы оказались не единственными, кому пришлось столкнуться с резким похолоданием. Аналогичная ситуация наблюдалась в Хевроне, Вифлееме и Иерусалиме — там столбик термометра опустился почти до нуля.

Метеорологи предупредили граждан о штормовом ветре скоростью до 70 километров в час, плохой видимости и гололедице, а также предостерегли от выхода в открытое море.

Сирия

Непогода не обошла стороной Сирийскую Арабскую Республику (САР), хотя и затронула в основном лишь северо-запад страны. Однако именно на этой территории, которая контролируется ВС Турции и лояльными им боевикам, наблюдается острая потребность населения в гуманитарной помощи.

Please support refugee camps in #Syria and #Lebanon during very devastating winter snow storms which hit many camps, covered and broke tents completely, with no heating available.

Donations at: https://t.co/kuPo1oxPhS#refugees #winterstorm #donate #humanitarian pic.twitter.com/VgxnQ5Wp94 — Mariam El Marakeshy (@MariamMarakeshy) January 21, 2022

Сильный снегопад больно ударил по обитателям палаточных лагерей для беженцев. По данным ООН, в результате разгула стихии пострадали свыше 2 100 человек. Погиб как минимум один ребенок — на крыше палатки, в которой проживает его семья, скопился снег, из-за чего сооружение рухнуло. В общей сложности пострадали 22 объекта в провинции Алеппо и 9 — в Идлибе.

В ООН, комментируя ситуацию на северо-западе САР, заявили:

«Наиболее насущными вопросами сейчас являются возобновление бесперебойного доступа к лагерям, транспортировка пострадавших в безопасные места, замена разрушенных палаток, предоставление средств для обогрева, а также готовой еды и зимней одежды для детей и их родителей».

????????#Syria

❄️As a result of heavy snowfalls in northern Syria, refugee camps in the Aleppo region were damaged.

Under the weight of snow, tents collapse: according to UN representatives, a child died, and more than 400 families lost their homes. pic.twitter.com/OALzUTWMSv — Eli Zifferblatt (@elizifferblatt) January 21, 2022

Аномальные погодные условия в этом году наблюдаются и на Аравийском полуострове. Так, снег выпал и в Саудовской Аравии — впрочем, никакого масштабного ущерба для инфраструктуры королевства не последовало.

Куда более плачевные последствия имели наводнения, обрушившиеся на регион в последние несколько месяцев. В июле 2021 года ливневые дожди привели к затоплению территорий и селям в Омане и соседних с ним частях Саудовской Аравии. В результате оказались разрушены сотни зданий, опоры линий электропередач, большой ущерб понесли объекты транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.

At least 4 people have died, 3 are missing and dozens rescued after #floods across #Oman following days of heavy rain. Port city of Sur recorded 200mm in 48 hrs.https://t.co/YKh1xZ9WGE

???? ROP and CDAA pic.twitter.com/9uIK7Wivmn — FloodList (@Flood_List) July 18, 2021

Ситуация повторилась в октябре — когда на побережье Омана и территорию Ирана обрушился тропический циклон «Шахин», принесший в регион грозовые бури и порывы ветра до 150 километров в час. Жертвами разгула стихии стали не менее 14 человек.

Cyclone Shaheen that hit Muscat, Oman Oct/3 2021 pic.twitter.com/7C4VVTyg3W — Rocks (@naikrakesh) October 4, 2021

А в начале января наводнения затронули Иран и Ирак — на республики обрушились сильные ливни. Из-за паводков также был нанесен масштабный ущерб гражданской инфраструктуре, не обошлось и без человеческих жертв.