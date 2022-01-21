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Страны Ближнего Востока столкнулись с заморозками и сильными снегопадами

Весь мир
Страны Ближнего Востока столкнулись с заморозками и сильными снегопадами
Global Look Press  /  Taher Abu Hamdan/XinHua

Бейрут, 21 января. Погодные аномалии, которые в последние дни фиксируются в странах Ближнего Востока, спровоцировали серьезные сложности для местных жителей. Сильнее всего от катаклизмов страдает население Ливана, Сирии и Палестины.

Ливан

Сильные снегопады обрушились на средиземноморскую республику несколько дней назад. Жители страны, которая страдает от острого энергетического кризиса, столкнулись с необходимостью поиска нестандартных методов отопления своих жилищ.

Как сообщает National News, многие ливанцы, не имеющие возможности приобрести топливо для частных генераторов, вынуждены сжигать мусор, пластик и даже собственную одежду и обувь.

«Богатые и воры согреваются. Бедняки же наполняют топливом маленькую бутылку с водой и наблюдают за тем, как оно горит всю ночь, капля за каплей», — рассказал агентству один из местных жителей.

По словам Полы Баррачины Эстебан, главы отдела коммуникаций Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ), нынешний зимний сезон стал для Ливана куда более суровым, чем предыдущие — во многом из-за затяжного экономического кризиса. При этом, подчеркивает чиновник, в тяжелой ситуации оказались как беженцы, так и коренные жители республики.

«Ливанские семьи также страдают этой зимой, — отметила она. — В Бекаа мы видим поселения беженцев, заполненные снегом. Многие дома были затоплены дождем».

Аналогичная ситуация наблюдается и на севере страны — в Аккаре, где температура воздуха упала ниже нуля.

Палестина

В ночь на 20 января снегом укрыло и столицу Палестинской автономии Рамаллу. Согласно сообщениям местного телевидения, снегопад спровоцировал затруднения в работе общественного транспорта.

При этом жители столицы оказались не единственными, кому пришлось столкнуться с резким похолоданием. Аналогичная ситуация наблюдалась в Хевроне, Вифлееме и Иерусалиме — там столбик термометра опустился почти до нуля.

Метеорологи предупредили граждан о штормовом ветре скоростью до 70 километров в час, плохой видимости и гололедице, а также предостерегли от выхода в открытое море.

Сирия

Непогода не обошла стороной Сирийскую Арабскую Республику (САР), хотя и затронула в основном лишь северо-запад страны. Однако именно на этой территории, которая контролируется ВС Турции и лояльными им боевикам, наблюдается острая потребность населения в гуманитарной помощи.

Сильный снегопад больно ударил по обитателям палаточных лагерей для беженцев. По данным ООН, в результате разгула стихии пострадали свыше 2 100 человек. Погиб как минимум один ребенок — на крыше палатки, в которой проживает его семья, скопился снег, из-за чего сооружение рухнуло. В общей сложности пострадали 22 объекта в провинции Алеппо и 9 — в Идлибе.

В ООН, комментируя ситуацию на северо-западе САР, заявили:

«Наиболее насущными вопросами сейчас являются возобновление бесперебойного доступа к лагерям, транспортировка пострадавших в безопасные места, замена разрушенных палаток, предоставление средств для обогрева, а также готовой еды и зимней одежды для детей и их родителей».

Аномальные погодные условия в этом году наблюдаются и на Аравийском полуострове. Так, снег выпал и в Саудовской Аравии — впрочем, никакого масштабного ущерба для инфраструктуры королевства не последовало.

Куда более плачевные последствия имели наводнения, обрушившиеся на регион в последние несколько месяцев. В июле 2021 года ливневые дожди привели к затоплению территорий и селям в Омане и соседних с ним частях Саудовской Аравии. В результате оказались разрушены сотни зданий, опоры линий электропередач, большой ущерб понесли объекты транспортной инфраструктуры и сельского хозяйства.

Ситуация повторилась в октябре — когда на побережье Омана и территорию Ирана обрушился тропический циклон «Шахин», принесший в регион грозовые бури и порывы ветра до 150 километров в час. Жертвами разгула стихии стали не менее 14 человек.

А в начале января наводнения затронули Иран и Ирак — на республики обрушились сильные ливни. Из-за паводков также был нанесен масштабный ущерб гражданской инфраструктуре, не обошлось и без человеческих жертв.

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сирия снегопад ливан палестина
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