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Высокие цены на нефть против геополитики: как рублю удается удержать свои позиции на рынке
Экономика
Высокие цены на нефть против геополитики: как рублю удается удержать свои позиции на рынке
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» объяснили, почему, несмотря на давление, рубль удерживает свои позиции, а высокие цены на нефть будут сохраняться весь первый квартал 2022 года.

Нефть

Котировки нефти в течение 20 января обновляли свой двухлетний максимум: они почти дошли до отметки 89,5 доллара за баррель. Однако завершился этот день падением до 87,2 доллара за баррель. На данный момент нефть торгуется в районе 86,6 доллара.

«ОПЕК по-прежнему не удается увеличить добычу, что провоцирует дефицит на рынке. Плюс из-за атак хуситов сохраняется напряженность в ОАЭ. Также поддерживающими факторами для нефти остаются напряженная ситуация между Россией и Украиной, возможный военный конфликт и вероятность введения новых санкций против России, что приведет к перебоям с поставками черного золота», — рассказали аналитики.

После достаточно уверенного роста, который продолжался с декабря прошлого года, цены на нефть сейчас скорректировались. Одной из причин стали отчеты о запасах нефти, опубликованные в отчете Минэнерго США. Согласно данным, запасы нефти увеличились на 515 тысяч баррелей, хотя ожидалось снижение. В опубликованных документах также говорится о том, что серьезно выросли и запасы бензина — 5,9 миллиона баррелей.

«Экспорт американской нефти увеличился до 3 миллионов баррелей в сутки. Минэнерго США ожидает, что добыча сланцевой нефти в феврале достигнет 8,54 миллиона баррелей в сутки, что станет максимальным значением с марта 2020 года. В то же время добыча ОПЕК+ на 800 тысяч баррелей в сутки отстает от целевого показателя»», — объяснили специалисты.

По прогнозам аналитиков, на этом фоне в первом квартале 2022 года дефицит нефти будет сохраняться, что поддержит высокий уровень цен на нефть — от 85 до 90 долларов за баррель.

Высокие цены на нефть против геополитики: как рублю удается удержать свои позиции на рынке
Global Look Press / Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Золото

Для золота четверг закончился без значительных изменений, рынок закрылся на отметке 1840 долларов за тройскую унцию. Согласно данным, количество первичных заявок на пособие по безработице в США составило 286 тысяч, хотя по прогнозам их должно было быть 220 тысяч. Как объяснили специалисты, на этом фоне снизилась доходность десятилетних американских облигаций — они опустились до отметки 1,78%. Это — одни из немногих факторов, которые удерживают высокие котировки золота.

«На данный момент цены на золото поддерживаются высоким уровнем инфляции в США, да и в целом в мире. И, конечно, основное внимание участников рынка сейчас будет приковано к заседанию ФРС, которое пройдет 25–26 января. Ожидается, что ФРС ужесточит денежно-кредитную политику, и это может негативно повлиять на котировки золота», — прокомментировали аналитики.

Пока же золото остается в довольно высоком ценовом диапазоне — 1830–1870 долларов за тройскую унцию.

Высокие цены на нефть против геополитики: как рублю удается удержать свои позиции на рынке
Федеральное агентство новостей /

Рубль

Курс рубля 20 января не претерпел значительных изменений: доллар в ходе торгов хоть и поднимался до отметки 76,7, но завершил день на уровне 76,2.

«На рубль продолжает оказывать влияние геополитика. Среди валют развивающихся стран вчера рубль выглядел хуже всех. Сегодня все ждут окончания переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По итогам встречи мы обязательно увидим какую-то реакцию на рынке», — уверены специалисты.

По словам аналитиков, от серьезного снижения рубль удерживают высокие цены на нефть и текущий налоговый период в России. На данный момент актуальный диапазон курса национальной валюты — 72,5–77,5 рубля за доллар.

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