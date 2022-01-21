Шойгу пригласил главу минобороны Британии в Москву для обсуждения вопросов безопасности

Москва, 21 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил британского коллегу Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

В сообщении российского Минобороны говорится, что Шойгу напомнил Уоллесу о продемонстрированной сторонами возможности конструктивного диалога в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году. Он также подтвердил главе оборонного ведомства Британии готовность обсуждать актуальные вопросы безопасности.

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Уоллес предложил Шойгу провести переговоры в Лондоне. Военные эксперты считают, что британцы хотели заманить российского министра в «ловушку».