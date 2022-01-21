Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 16:36
16:30
Армия
Sohu: ВМС США лишились доминирующей позиции на море из-за новых подлодок ВМФ РФ
16:29
Происшествия
Подросток взорвал самодельную бомбу в школе под Челябинском
16:29
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вновь заразилась коронавирусом
16:29
Общество
«Омикрон» обнаружили у 15 жителей Мордовии
16:26
Армия
Самолет ВВС США провел патрулирование над линией соприкосновения в Донбассе
16:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Ксении Бородиной показал, как проводит будни с молодой возлюбленной
16:23
Происшествия
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в ХМАО возросло до 13
16:22
Происшествия
Двоих подозреваемых в убийстве, разбое и похищении людей задержали на Кубани
16:22
Шоу-бизнес
«Он партнер — замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Харатьяном
16:20
Экономика
Соединенные Штаты стали лидером по закупкам российского мороженого
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Шойгу пригласил главу минобороны Британии в Москву для обсуждения вопросов безопасности

Армия
Шойгу пригласил главу минобороны Британии в Москву для обсуждения вопросов безопасности
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 января. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил британского коллегу Бена Уоллеса в Москву, чтобы обсудить актуальные вопросы безопасности.

В сообщении российского Минобороны говорится, что Шойгу напомнил Уоллесу о продемонстрированной сторонами возможности конструктивного диалога в ходе визита российской делегации в Лондон в 2013 году. Он также подтвердил главе оборонного ведомства Британии готовность обсуждать актуальные вопросы безопасности.

«Возобновление контактов в духе доброжелательности между Россией и Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Уоллес предложил Шойгу провести переговоры в Лондоне. Военные эксперты считают, что британцы хотели заманить российского министра в «ловушку».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Шойгу пригласил главу минобороны Британии в Москву для обсуждения вопросов безопасности
минобороны безопасность шойгу уоллес
Комментировать