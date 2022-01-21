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Проезд по новому мосту в Йошкар-Оле откроется уже летом

  /   Обновлено: 21 января 2022 15:26
Общество
Проезд по новому мосту в Йошкар-Оле откроется уже летом
vk.com  /  Дороги Ленинградской области

Йошкар-Ола, 21 января. Строительство магистральной улицы в Йошкар-Оле, которое включает в себя возведение моста, идет ударными темпами. По данным первого заместителя главы правительства Марий Эл Александра Сальникова, первый этап строительства магистрали выполнен почти на 70%.

Сейчас производится монтаж пролетных строений моста. По многим позициям строительные работы ведутся с опережением графика. Прогнозируется, что движение на участке от Ленинского проспекта до улицы Луначарского через новый мост будет открыто уже этим летом, сообщает «МедиаПоток».

Как отметил Сальников, еще предстоит проработать с Федеральным дорожным агентством вопрос о переносе лимитов бюджетных ассигнований 2023 года на 2022 год, так как для завершения строительства первой очереди магистральной улицы необходимо выделение дополнительных средств. Тогда полностью завершить первый этап строительства магистрали получится в начале осени.

Ранее ФАН сообщал о том, что по итогам 2021 года Марий Эл заняла шестое место в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Глава Марий Эл Александр Евстифеев отметил, что ремонт дорог будет продолжен опережающими темпами и в последующие годы. Уже законтрактованы 100% лимитов 2022 года, 70,9% — 2023 года, лимиты 2024 года планируется законтрактовать до 1 июля 2022 года.

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мост движение работы
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