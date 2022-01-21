Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 16:35
16:30
Армия
Sohu: ВМС США лишились доминирующей позиции на море из-за новых подлодок ВМФ РФ
16:29
Происшествия
Подросток взорвал самодельную бомбу в школе под Челябинском
16:29
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вновь заразилась коронавирусом
16:29
Общество
«Омикрон» обнаружили у 15 жителей Мордовии
16:26
Армия
Самолет ВВС США провел патрулирование над линией соприкосновения в Донбассе
16:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Ксении Бородиной показал, как проводит будни с молодой возлюбленной
16:23
Происшествия
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в ХМАО возросло до 13
16:22
Происшествия
Двоих подозреваемых в убийстве, разбое и похищении людей задержали на Кубани
16:22
Шоу-бизнес
«Он партнер — замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Харатьяном
16:20
Экономика
Соединенные Штаты стали лидером по закупкам российского мороженого
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Читать невозможно»: Лавров высказался о предложенных Госдепом США бумагах

Политика
«Читать невозможно»: Лавров высказался о предложенных Госдепом США бумагах
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Женева, 21 января. Бумаги, подготовленные Госдепом США для встречи в Женеве, невозможно читать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Переговоры российского и американского дипломатов завершились. После этого стартовала пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства. В общении с журналистами Лавров признался, что представленные США документы не выдерживают никакой критики.

«Читать невозможно. Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что все, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа и в большинстве случаев это чистая ложь», — высказался глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров начал переговоры с Блинкеном с саркастической шутки о Госдепе США. Он напомнил американскому чиновнику о необходимости дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Вернуться назад
Все новости / Политика / «Читать невозможно»: Лавров высказался о предложенных Госдепом США бумагах
сша лавров блинкен
Комментировать