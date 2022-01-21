«Читать невозможно»: Лавров высказался о предложенных Госдепом США бумагах

Женева, 21 января. Бумаги, подготовленные Госдепом США для встречи в Женеве, невозможно читать. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Переговоры российского и американского дипломатов завершились. После этого стартовала пресс-конференция главы российского внешнеполитического ведомства. В общении с журналистами Лавров признался, что представленные США документы не выдерживают никакой критики.

«Читать невозможно. Там достаточно полистать и наугад открыть любую страницу, чтобы убедиться, что все, что там написано, не выдерживает никакого критического анализа и в большинстве случаев это чистая ложь», — высказался глава МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Лавров начал переговоры с Блинкеном с саркастической шутки о Госдепе США. Он напомнил американскому чиновнику о необходимости дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.