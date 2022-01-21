Политолог Межевич высмеял идею Зеленского с «санкциями впрок» против России

Санкт-Петербург, 21 января. Предложение президента Украины Владимира Зеленского ввести «санкции впрок» против России раскрывает его как типичного украинца, но хоронит его как главу государства. С таким заявлением выступил политолог Николай Межевич.

Подводя политические итоги недели в медиацентре «Патриот», директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» высмеял предложения Киева по предупредительным санкциям и раскрыл их причины. «Впрок» — это очень «украинская тема», однако самого Зеленского это предложение не красит, объяснил политолог.

«Впрок — это классическая украинская тема. Но, учитывая национальность Зеленского, не очень понятно, откуда у него это. Вот украинская тема, где впрок лежит все: от дедушкиного "шмайссера" до бабушкиной нижней юбки, вот там лежит и сало 49-го года. То есть сама по себе концепция ясна, но непонятно, почему у Зеленского», — посмеялся эксперт.

Федеральное агентство новостей /

С другой стороны, подоплека заявлений экс-комедианта может быть не в его национальности, а в психологических комплексах, считает Межевич. Бывший артист «Квартала 95» равняется на ведущих мировых лидеров, но каждый раз терпит крах, из чего и следуют таки абсурдные заявления.

«У Зеленского горе. Он решил что он равен (президенту России Владимиру. — Прим. ФАН) Путину, (46-му президенту США Джо. — Прим. ФАН) Байдену, (лидеру Китайской Народной Республики Си) Цзиньпину или хотя бы (президенту Белоруссии. — прим. ФАН) Александру Григорьевичу Лукашенко, но он им не равен. Американский президент — состоявшийся политик, он был политиком задолго до рождения господина Зеленского, занимался одним и тем же делом. Это говорит о том, что человек некоторые вещи воспринимает на рефлексе. А у господина Зеленского рефлексы относятся совсем к другой сфере — кино, театру. Мировая политика сейчас не совсем кино, а если и кино, то черная комедия», — заключил Николай Межевич.

Президент Украины Владимир Зеленский действительно нередко пытается сравнивать себя с выдающимися политическими деятелями. Так, например, ранее экс-комедиант сравнил себя с 40-м президентом США Рональдом Рейганом, который тоже пришел в большую политику из кинематографа.