Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 16:35
16:30
Армия
Sohu: ВМС США лишились доминирующей позиции на море из-за новых подлодок ВМФ РФ
16:29
Происшествия
Подросток взорвал самодельную бомбу в школе под Челябинском
16:29
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева вновь заразилась коронавирусом
16:29
Общество
«Омикрон» обнаружили у 15 жителей Мордовии
16:26
Армия
Самолет ВВС США провел патрулирование над линией соприкосновения в Донбассе
16:25
Шоу-бизнес
Бывший муж Ксении Бородиной показал, как проводит будни с молодой возлюбленной
16:23
Происшествия
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в ХМАО возросло до 13
16:22
Происшествия
Двоих подозреваемых в убийстве, разбое и похищении людей задержали на Кубани
16:22
Шоу-бизнес
«Он партнер — замечательный»: Елена Яковлева рассказала о совместной работе с Харатьяном
16:20
Экономика
Соединенные Штаты стали лидером по закупкам российского мороженого
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Журналисты узнали, что стало с могилой погибшего 50 лет назад актера Евгения Урбанского

  /   Обновлено: 21 января 2022 15:08
Общество
Журналисты узнали, что стало с могилой погибшего 50 лет назад актера Евгения Урбанского
Кадры из фильма «Баллада о солдате»

Москва, 21 января. Советский актер Евгений Урбанский был похоронен на Новодевичьем кладбище более 50 лет назад. Журналисты выяснили, как изменилось место захоронения трагически скончавшегося артиста.

Евгений Урбанский был многообещающей звездой советского кино 1950-х годов. Актер заполучил главную роль в картине «Коммунист», которая прославила вчерашнего студента МХАТ и заставила поклонников узнавать его на улицах. Артист также сыграл в культовом фильме «Баллада о солдате», параллельно работая в театре.

Жизнь Урбанского трагически оборвалась во время съемок в фильме «Директор». Актер участвовал в сцене, где ему предстояло обогнать по песку колонну автомобилей, но его машина перевернулась. Урбанского госпитализировали, но он умер в машине скорой помощи.

Журналисты издания Kleo навестили место захоронения актера на Новодевичьем кладбище. На могиле артиста стоит внушительный монумент, напоминающий экран телевизора, на котором изображен сам Урбанский. Автором концепции стал его товарищ, художник Николай Никогосян. Земля выложена плитами, но многие из них потеряли ухоженный вид, а некоторые исчезли. Рядом с могилой артиста похоронена его племянница Людмила, с которой его связывали теплые отношения.

Родственники режиссера Бориса Грачевского также установили памятник на его могиле. Вдова автора киножурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская не удержалась от слез на торжественной церемонии открытия монумента.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Журналисты узнали, что стало с могилой погибшего 50 лет назад актера Евгения Урбанского
актер могила урбанский
Комментировать