Журналисты узнали, что стало с могилой погибшего 50 лет назад актера Евгения Урбанского

Москва, 21 января. Советский актер Евгений Урбанский был похоронен на Новодевичьем кладбище более 50 лет назад. Журналисты выяснили, как изменилось место захоронения трагически скончавшегося артиста.

Евгений Урбанский был многообещающей звездой советского кино 1950-х годов. Актер заполучил главную роль в картине «Коммунист», которая прославила вчерашнего студента МХАТ и заставила поклонников узнавать его на улицах. Артист также сыграл в культовом фильме «Баллада о солдате», параллельно работая в театре.

Жизнь Урбанского трагически оборвалась во время съемок в фильме «Директор». Актер участвовал в сцене, где ему предстояло обогнать по песку колонну автомобилей, но его машина перевернулась. Урбанского госпитализировали, но он умер в машине скорой помощи.

Журналисты издания Kleo навестили место захоронения актера на Новодевичьем кладбище. На могиле артиста стоит внушительный монумент, напоминающий экран телевизора, на котором изображен сам Урбанский. Автором концепции стал его товарищ, художник Николай Никогосян. Земля выложена плитами, но многие из них потеряли ухоженный вид, а некоторые исчезли. Рядом с могилой артиста похоронена его племянница Людмила, с которой его связывали теплые отношения.

Родственники режиссера Бориса Грачевского также установили памятник на его могиле. Вдова автора киножурнала «Ералаш» Екатерина Белоцерковская не удержалась от слез на торжественной церемонии открытия монумента.