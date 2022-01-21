«Эстонии лучше бы помолчать»: в ДНР отреагировали на поставку Украине Javelin от стран Балтики

Страны Балтии поставляют вооружение Украине для того, чтобы очаг военной напряженности у границ России не затухал. Такое мнение ФАН высказала депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Ирина Попова.

Поставка вооружения

Белый дом разрешил Литве, Латвии и Эстонии поставить на Украину противотанковые и зенитные комплексы американского производства и собирается сам отправить туда же пять военно-транспортных вертолетов Ми-17. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Для реэкспорта систем Javelin и Stinger странам Балтии требовалась санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.

Федеральное агентство новостей /

«США дали добро трем балтийским странам — членам НАТО на отправку оружия американского производства на Украину... Решение позволит Эстонии, Литве и Латвии послать противотанковые комплексы Javelin и противовоздушные системы Stinger для сил Украины», — сообщает издание.

Кроме того, Белый дом уведомил конгресс о намерении поставить Киеву пять вертолетов Ми-17 российского производства, которые изначально предназначались для военных Афганистана и ремонтировались на Украине.

Очаг напряжения

Как отметила Ирина Попова, прибалтийские страны — Латвия, Литва, Эстония давно придерживаются антироссийского курса. Крохотные территориально, слабые в экономическом отношении, условно независимые, они живут за счет политики, отметила депутат.

«Теперь они уже торгуют и милитаризмом. И с разрешения США (это разрешение официально запрашивали представители минобороны Эстонии) намерены для войны в Донбассе поставлять на Украину противотанковые комплексы Javelin и зенитные ракеты Stinger. Теперь это б/у оружие едет на Украину. Для чего? Для того, чтобы война в Донбассе не прекращалась, чтобы Киев и дальше продолжил громить инфраструктуру городов и сел, убивать людей, а главное, чтобы очаг военной напряженности у границ России не затухал», — высказала свое мнение Ирина Попова.

В этой связи, заметила она, Эстонии с ее кадровой численностью вооруженных сил на уровне 6400 человек лучше бы помолчать. Однако Таллин вынужден «брать под козырек» перед Вашингтоном.

«Что касается нас, то мы давно не удивляемся тому, что Украину Запад накачивает оружием. В этих условиях мы готовимся выстоять, выжить и еще раз обращаем внимание всех, кто нас слышит, на то, что Украина усиленно накапливает вооружение, а значит, не собирается выполнять Минские соглашения. Мы призываем обратить на это внимание и принять меры по ее принуждению к миру — к выполнению ею Минских соглашений», — заключила Ирина Попова.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на российских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.