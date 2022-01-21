Лавров напомнил о невыполненных обещаниях Запада в сфере безопасности

Женева, 21 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал предоставить ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности на следующей неделе.

Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с американским коллегой. Страны Запада неоднократно были замечены в том, что не выполняют обещания в сфере безопасности, подчеркнул российский дипломат.

«Опыт общения с Западом по проблемам безопасности изобилует случаями невыполненных обещаний,» — сказал Лавров.

Как стало известно ранее, в Женеве стартовали переговоры Лаврова и Блинкена. Главы дипломатических ведомств приехали в Швейцарию, чтобы обсудить предложения Москвы по гарантиям безопасности и оценить результаты двусторонних контактов с 9 по 12 января.