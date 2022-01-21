Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 января 18:04
18:04
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в мошенничестве замглавы Минтранса Токарева
18:03
Политика
Захарова осудила слова главы МИД Британии Трасс о нападении «монголов и татар» на Украину
18:02
Происшествия
Заместитель главврача больницы в Сургуте напал на двоих журналистов
18:00
Политика
Экс-депутат Рады Царев: видео с американскими атташе в Днепре пролило свет на дело MH17
18:00
Видео
В Башкирии собаке с переломами четырех лап вместо спиц вставили сверла
17:58
Происшествия
Россиянка лишилась детей, позволив помочиться себе на голову во время пьяной онлайн-оргии
17:55
Происшествия
Няня избила полуторагодовалого мальчика в Петербурге
17:55
Экономика
Публицист Анпилогов: Перед Европой стоит перспектива «энергетической нищеты»
17:55
Политика
Аналитик Эпископос расшифровал скрытый сигнал Байдена по признанию ЛДНР и усмирению Украины
17:54
Происшествия
Две иномарки столкнулись на заснеженном перекрестке Обуховского и Елизарова проспектов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россияне очень продвинуты: экономист о высоком проценте расчета по безналу в РФ

  /   Обновлено: 21 января 2022 16:53
Экономика
Россияне очень продвинуты: экономист о высоком проценте расчета по безналу в РФ
pixabay.com  / 

Получение заработных плат «в конверте» дает возможность ряду людей не уходить целиком в безналичный расчет. Об этом в интервью ФАН заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее международная платежная система Visa опубликовала результаты своего исследования, согласно которому почти треть жителей России полностью отказались от наличных.

По мнению эксперта, высокий процент расчета по безналу в стране говорит о развитости ее экономики и «хорошем качестве человеческого капитала».

«Если говорить по-простому, то мы видим, что люди в РФ достаточно образованые и продвинутые, — заметил собеседник ФАН. — Понятно, конечно, что, в принципе, можно не пользоваться ни интернетом, ни сотовой связью, жить в глуши и пасти свиней. Но качество жизни в стране определяется различными современными вещами, и пластиковые карты — одна из таких вещей».

Тем не менее, продолжил Разуваев, России еще есть куда стремиться.

«Россияне образованы и продвинуты»: экономист о высоком проценте расчета по безналу в РФ
pixabay.com /

«Если взять скандинавские страны, то там доля расчетов по безналу от их общего количества составляет почти 100%, — подчеркнул собеседник ФАН. — Для государства это, конечно, большой плюс, ведь в обществе, где наличные в качестве оплаты почти не используются, гораздо сложнее уходить от налогов. Российская Федерация еще нескоро достигнет такого прогресса, поскольку у нас многие граждане получают зарплату «в конверте» — а это порядка 15 триллионов в год. Понятно, что некоторые, взяв кэш, несут его себе на карту в банкомат, но тем не менее подобного рода практика выдачи денежного вознаграждения сильно влияет на объем налички в экономике».

Ранее Разуваев назвал «умеренно рыночной» сделку Сбербанка и «Газпромбанка».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россияне очень продвинуты: экономист о высоком проценте расчета по безналу в РФ
россия экономика разуваев visa безнал безналичный расчет
Комментировать