Россияне очень продвинуты: экономист о высоком проценте расчета по безналу в РФ

Получение заработных плат «в конверте» дает возможность ряду людей не уходить целиком в безналичный расчет. Об этом в интервью ФАН заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Ранее международная платежная система Visa опубликовала результаты своего исследования, согласно которому почти треть жителей России полностью отказались от наличных.
По мнению эксперта, высокий процент расчета по безналу в стране говорит о развитости ее экономики и «хорошем качестве человеческого капитала».
«Если говорить по-простому, то мы видим, что люди в РФ достаточно образованые и продвинутые, — заметил собеседник ФАН. — Понятно, конечно, что, в принципе, можно не пользоваться ни интернетом, ни сотовой связью, жить в глуши и пасти свиней. Но качество жизни в стране определяется различными современными вещами, и пластиковые карты — одна из таких вещей».
Тем не менее, продолжил Разуваев, России еще есть куда стремиться.
«Если взять скандинавские страны, то там доля расчетов по безналу от их общего количества составляет почти 100%, — подчеркнул собеседник ФАН. — Для государства это, конечно, большой плюс, ведь в обществе, где наличные в качестве оплаты почти не используются, гораздо сложнее уходить от налогов. Российская Федерация еще нескоро достигнет такого прогресса, поскольку у нас многие граждане получают зарплату «в конверте» — а это порядка 15 триллионов в год. Понятно, что некоторые, взяв кэш, несут его себе на карту в банкомат, но тем не менее подобного рода практика выдачи денежного вознаграждения сильно влияет на объем налички в экономике».
Ранее Разуваев назвал «умеренно рыночной» сделку Сбербанка и «Газпромбанка».