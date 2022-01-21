Россияне очень продвинуты: экономист о высоком проценте расчета по безналу в РФ

Получение заработных плат «в конверте» дает возможность ряду людей не уходить целиком в безналичный расчет. Об этом в интервью ФАН заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Ранее международная платежная система Visa опубликовала результаты своего исследования, согласно которому почти треть жителей России полностью отказались от наличных.

По мнению эксперта, высокий процент расчета по безналу в стране говорит о развитости ее экономики и «хорошем качестве человеческого капитала».

«Если говорить по-простому, то мы видим, что люди в РФ достаточно образованые и продвинутые, — заметил собеседник ФАН. — Понятно, конечно, что, в принципе, можно не пользоваться ни интернетом, ни сотовой связью, жить в глуши и пасти свиней. Но качество жизни в стране определяется различными современными вещами, и пластиковые карты — одна из таких вещей».

Тем не менее, продолжил Разуваев, России еще есть куда стремиться.

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«Если взять скандинавские страны, то там доля расчетов по безналу от их общего количества составляет почти 100%, — подчеркнул собеседник ФАН. — Для государства это, конечно, большой плюс, ведь в обществе, где наличные в качестве оплаты почти не используются, гораздо сложнее уходить от налогов. Российская Федерация еще нескоро достигнет такого прогресса, поскольку у нас многие граждане получают зарплату «в конверте» — а это порядка 15 триллионов в год. Понятно, что некоторые, взяв кэш, несут его себе на карту в банкомат, но тем не менее подобного рода практика выдачи денежного вознаграждения сильно влияет на объем налички в экономике».

Ранее Разуваев назвал «умеренно рыночной» сделку Сбербанка и «Газпромбанка».