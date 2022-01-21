Николай Межевич назвал очередные угрозы США в адрес России дипломатической уловкой

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, руководитель Центра белорусских исследований ИЕ РАН, генеральный директор Ассоциации «Центр исследований экономического и социокультурного развития стран СНГ, Центральной и Восточной Европы» Николай Межевич объяснил, почему США усиливают конфронтацию с РФ, с чем связано снятие карантинных ограничений в Великобритании и как выступление Нурсултана Назарбаева отразится на ситуации в Казахстане.

По словам политолога, серия очередных угроз в адрес России, прозвучавшая в выступлениях американских чиновников, связана с очередным раундом переговоров по вопросам стратегической стабильности между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном, которые прошли сегодня в Женеве.

«Это очередная попытка воздействия на нас. Такие заявления входят в американскую программу подготовки к переговорам», — отметил Николай Межевич.

Заявления Госдепа США, касающиеся событий на Украине, например по поводу русскоязычных граждан Украины, которых, как считает администрация США, «никак не дискриминируют», а также введение санкций в отношении четырех лидеров украинской оппозиции эксперт оценивает как действия колониальных властей в полностью контролируемом ими государстве.

«Здесь можно вспомнить наших французских партнеров, которые в прямом смысле поддерживали людоедов в своей колонии в Африке. Если им можно, почему это нельзя американцам на Украине?» — задает риторический вопрос политолог.

Именно поэтому, по его словам, из уст президента Украины Владимира Зеленского изрекаются суждения вроде требования наказывать Россию санкциями впрок, на будущее, которые к большой политике отношения никакого не имеют, зато выводят в политическую плоскость представления украинцев о том, каким образом должен быть устроен мировой порядок. Так же, как с африканскими лидерами, которые считали, что есть людей — это нормально.

«Впрок — это классическая украинская тема, где впрок лежит все: от дедушкиного шмайсера до бабушкиной нижней юбки. Сало там лежит с 1949 года. Правда, не очень понятно, откуда это у Зеленского, учитывая его национальность», — удивляется Николай Межевич.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Хотя, отметил политолог, если учесть, что Владимир Зеленский — актер по профессии, многое в его поведении становится понятным.

«Владимир Зеленский решил, что он равен Владимиру Путину, Джозефу Байдену, Си Цзиньпину или хотя бы Александру Лукашенко. Но он им не равен. Американский президент — состоявшийся политик, он был политиком задолго до рождения господина Зеленского и очень долго занимался одним и тем же делом. Это говорит о том, что некоторые вещи человек воспринимает на рефлексе. У господина Зеленского рефлексы относятся совсем к другой сфере: к кино и театру, поэтому мировая политика в его исполнении — это черная комедия», — отметил Николай Межевич.

Комментируя результаты экономического развития России в прошедшем году, согласно которым РФ нарастила не только энергетический и сырьевой экспорт, но также поставки зарубежным партнерам химической продукции, металлургии, машиностроения, эксперт отметил позитивную роль, которую оказали на развитие отечественного производства санкции, наложенные Западом.

«За счет наложенных санкций мы начали производить собственные товары. И если нас отключат от SWIFT — еще одна гениальная идея Джен Псаки, во-первых, мы все равно будем производить мясо, картофель, шерсть, пушки, танки, и, во-вторых, я не думаю, что наши китайские друзья откажут нам в создании общей финансово-экономической системы», — заявил Николай Межевич.

Среди важных итогов прошедшей недели эксперт отметил действия правительств некоторых стран мира по отмене антиковидных ограничений, среди которых — снятие в Госдуме РФ с рассмотрения законопроекта о QR-кодах и отмена всех ограничений в Великобритании. По мнению политолога, это говорит о некой синхронности в глобальном управлении масочным и антимасочным режимами. Правительствам стран, по его мнению, не удалось донести до своих граждан важность соблюдения карантинных мер, общественным вниманием завладели спекулятивные оценки и откровенные фейки по поводу пандемии коронавируса, и чтобы не подогревать конфликт в обществе, страны решили снять тему ограничений с повестки дня.

Global Look Press / Leandro Ferreira/Keystone Press Agency

Выступление Нурсултана Назарбаева, в котором бывший президент Казахстана выступил за сохранение целостности страны, поблагодарил соотечественников за поддержку преобразований, которые он проводил на посту главы государства, и призвал поддержать реформы действующих властей, эксперт оценивает как элемент продолжающейся внутриполитической борьбы в Казахстане.