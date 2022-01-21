Нюша вспомнила провальный кастинг на «Фабрику звезд» с Пугачевой

Москва, 21 января. Певица Нюша пробовала свои силы на популярное музыкальном шоу «Фабрика звезд». Однако артистка не прошла на сезон, которым руководила звезда советской и российской эстрады Аллы Пугачева.

Нюша пыталась прославиться при помощи «Фабрики». В тот момент ей было 14 лет. Отец певицы музыкант «Ласкового мая» Владимир Шурочкин отвел ее на кастинг. Девочка-подросток простояла в очереди несколько часов перед тем, как попасть к судьям.

Юная исполнительница спела песню Кристины Агилеры. Однако жюри попросило исполнить что-то на русском языке. И тогда в помещении прозвучала композиция Примадонны «Голова моя глупая». Однако комиссия не пришла в восторг и отказала Нюше.

«Алла Борисовна меня постаралась утешить и подбодрить: «Девочка, ты еще маленькая, у тебя еще все впереди. А тут есть те, кому уже сейчас надо», — написала Нюша в Stories на своей странице Instagram.

Исполнительница назвала попытку пройти «Фабрику» огромным и унизительным провалом. В то время, как признается знаменитость, ей было обидно, что звезды не разглядели в ней талант, поскольку на тот момент она была гастролирующим артистом.

В конце прошлого года Нюша стала матерью во второй раз. У артистки родился сын. Имя малыша она держит в секрете.