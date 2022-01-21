Баранец оценил китайско-иранский маневр Москвы, оставивший США в дураках

Москва, 21 января. Один любопытный военно-политический шаг Москвы при участии Китая и Ирана заставит США спешно и нервно пересмотреть свое отношение к требованиям России по гарантиям безопасности.

Речь идет о масштабных российско-китайско-иранских маневрах в дальневосточном регионе. Эти учения станут яркой демонстрацией готовности Москвы к самым решительным действиям, в первую очередь в создании новых союзов для конфронтации с США. Пока еще только проявляющийся новый военный блок оставит в дураках американцев с их совсем не гениальной и запоздалой идеей создать некий тихоокеанский аналог НАТО. И, естественно, на фоне таких «телодвижений» Вашингтону придется менять риторику в отношении ультиматума РФ, снова садиться за стол переговоров и смиренно подписываться под новыми обязательствами.

Таким мнением с журналистом Романом Головановым поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, отметив, что вышеупомянутые учения — далеко не единственный и не последний ответ России на дипломатический демарш США. Москва ведет переговоры одновременно по десятку направлений, выстраивая новые военные блоки и союзы, оперативно реагируя на упрямство Белого дома. По словам эксперта, Россия начала продуманную военно-политическую игру сразу же после переговоров по гарантиям безопасности. Вернее, как только США подтвердили свою недоговороспособность и отказались внять голосу разума.

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Баранец отметил, что в общую картину масштабной подготовки достойного ответа прекрасно вписываются беседы президента РФ с коллегами в Венесуэле и Иране, а также активность российских дипломатов на Кубе. Подобных аккуратных, но очень эффективных шагов на самом деле очень много и американцы вряд ли могут уследить за всеми. Договоренность о вышеупомянутых учениях, к примеру, у Байдена точно пропустили. В ином случае уже устроили бы истерику, громко выражая обеспокоенность и выдумывая новые угрозы со стороны России, Китая и Ирана.

«Есть еще одна очень любопытная и опять-таки военно-политическая фишка. На Дальнем Востоке предстоят грандиозные, внимание перечисляю, российско-китайско-иранские маневры на море. Они уже обо всем договорились и время старта определено. Вы видите, какая пошла контригра в ответ на действия США. Это достаточно мощный месседж всем тем, кто не желает искать с нами компромиссов. Этот китайско-иранский маневр Москвы оставил США в дураках и на фоне идущего сейчас диалога по гарантиям безопасности, и как превентивный удар по теперь уж точно провальной авантюре с AUKUS. Я, дорогие друзья, очень хотел бы увидеть в этой теплой компании с Россией, Китаем и Ираном еще Северную Корею и, конечно же, Индию. Даже угроза создания такого военного союза заставит США выполнить все требования Москвы и подписаться особо под каждым», — оценил контрмеры России Виктор Баранец.

Эксперт добавил, что РФ оперативно создает новые коалиции, которые уже очень скоро смогут легко подвинуть все геополитические проекты США. Остановить запущенные процессы американцы никак не могут. У них осталась одна опция — просить мира, соглашаясь на все условия.

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