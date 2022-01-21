Постельную сцену с Леди Гагой и Сальмой Хайек вырезали из финала «Дома Gucci»

Москва, 21 января. Американская певица и актриса Леди Гага сообщила о вырезанной интимной сцене в финале фильма «Дом Gucci», премьера которого состоялась в ноябре прошлого года.

Знаменитость, исполнившая роль Патриции Реджане, участвовала в съемках постельной сцены с актрисой Сальмой Хайек, которая сыграла экстрасенса Пину Ауриемму. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Pop Crave.

«Я помню, как на съемочной площадке сказала Сальме: «Может быть, после смерти Маурицио станет жарко?» И она такая: «О чем ты говоришь?»» — отметила Леди Гага.

Фильм Ридли Скотта «Дом Gucci» рассказывает о кончине главы модного дома Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его бывшая супруга Патриция Реджани. Картина была встречена семьей Гуччи без особых восторгов. Они жаловались, что некоторые моменты в ленте не соответствуют действительности, и назвали картину оскорбительной.