Минпромторг не увидел предпосылок для введения дополнительных пошлин на металлы

Москва, 21 января. Необходимости для введения дополнительных пошлин на металлопродукцию в настоящий момент нет, цены стабилизировались, заявили в Минпромторге РФ.

Вице-премьер Андрей Белоусов в декабре 2021 года выступил против продления экспортных пошлин на металлы. Кроме того, он подчеркнул важность сохранения конкурентоспособности металлургических предприятий. Пошлины вступили в силу с 1 августа. С начала 2022-го начнет действовать повышенный НДПИ для металлургов, а также акцизы на сталь.

Минпромторг ранее объявил, что Россия оценит возможность ответить на экономические ограничения со стороны ЕС. Ранее страны региона ввели запретительные пошлины на российскую стальную продукцию. Санкции будут действовать в течение трех лет. Москва, в свою очередь, готова принять асимметричные меры, не затрагивая при этом потребительские товары.