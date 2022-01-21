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Евросоюз импортировал 40% всего газа через трубопровод «Северный поток»

  /   Обновлено: 21 января 2022 14:49
Экономика
Евросоюз импортировал 40% всего газа через трубопровод «Северный поток»
Федеральное агентство новостей

Женева, 21 января. Российская газовая магистраль остается наиболее важным источником голубого топлива для Евросоюза. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Еврокомиссии.

Европейские государства получили большую часть топлива именно из российского газопровода. Такие выводы сделали в ЕК после анализа данных за третий квартал прошлого года. «СП» сохранил свой статус основного маршрута международной торговли энергоносителями.

«Северный поток» по-прежнему был самым важным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в ЕС, на долю которого приходилось 40% импорта по трубопроводам или 13 миллиардов кубометров», — говорится в документе.

Запуск нового газопровода «Северный поток — 2» все еще откладывается из-за продолжающейся сертификации. Эксперт Катя Хойер ранее утверждала, что Вашингтон может угрожать санкциями ФРГ из-за этого проекта.

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газ северный поток энергетика Северный поток — 2
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