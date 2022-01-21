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«ФАН повсюду»: итоги первого года правления Джо Байдена

  /   Обновлено: 21 января 2022 17:04
Весь мир
«ФАН повсюду»: итоги первого года правления Джо Байдена
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP, Iranian Presidency, Pravda Komsomolskaya, Li Xueren, Noam Revkin Fenton/JINI

Джо Байден 20 января провел пресс-конференцию по итогам года в должности президента Соединенных Штатов. Традиционно большая часть затронутых вопросов касалась внутренних проблем США: реформ в национальной экономике, борьбы с пандемией коронавируса, миграционного кризиса, а также перспектив развития инфраструктуры и социальной сферы. Между тем, значительное время было посвящено и внешней политике: Байден много говорил о России, а также кризисе вокруг Украины.

Шеф-редактор международной редакции ФАН Валентин Меликов и автор Telegram-канала «Американский номер» в подкасте «ФАН повсюду» проанализировали итоги внутренней политики новой американской администрации, а также попытались спрогнозировать поведение Вашингтона на международной арене в 2022 году: планирует ли Байден маленькую победоносную войну, ожидается ли столкновение между Израилем и Ираном, вмешаются ли Соединенные Штаты в возможный вооруженный конфликт на Украине, а также стоит ли Тайваню надеется на дальнейшую поддержку США.

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В выпуске:

О каких своих «успехах» поведал Байден на пресс-конференции?

Как сказалась на Байдене кампания по обязательной вакцинации?

Почему за последний год раскол в американском обществе только увеличился?

Позиция и планы США по украинской проблеме.

Почему Израиль стал неудобным союзником для США?

Позиция Байдена по ядерной сделке с Ираном.

Политика США в отношении КНДР и Китая при Байдене.

Почему в 2022 году может наступить «момент истины» для экономики США?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.
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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: итоги первого года правления Джо Байдена
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