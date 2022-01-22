Байден снова грозит России «отключением от доллара» и пугает мир «вторжением на Украину»

По итогам первого года президентства глава США Джо Байден дал пресс-конференцию. Он затронул тему России, мифического «нападения РФ на Украину» и ответных шагов Белого дома в случае подобного развития событий. Стоит отметить, что заявление Байдена по этому поводу было расценено в американской прессе как весьма странное. В частности, глава Белого дома, рассуждая о «нападении России», отметил:

«Мне кажется, вы увидите, что в случае нападения Россия будет призвана к ответу. Это будет зависеть от того, как она поступит. Одно дело, когда речь идет о небольшом вторжении. Тогда мы начинаем спорить о том, что делать, чего не делать и так далее…»

При этом, говоря об ответных мерах Америки в случае «полноценного вторжения», а не «небольшого», американский президент заявил:

«Мы оказались в таком положении, когда, как мне кажется, будут суровые экономические последствия. Например, все, что касается долларовых операций... Если они сделают... Если они нападут, они поплатятся».

Эти слова да и всю пресс-конференцию президента США в Fox News расценили как «полный провал», поскольку, по мнению собеседников издания, она оказалась «невразумительной» и «нечеткой».

Global Look Press / Melina Mara - Pool via CNP / Consolidated News Photos

В частности, комментатор Эндрю Малкольм в эфире Fox News подчеркнул:

«Байден только что одобрил «незначительное» российское вторжение на Украину. Вообще-то вторжение в соседнюю страну — это плохо. Но если немножко, то президент не будет иметь ничего против».

Впрочем, важно понимать, что со стороны России уже много раз звучали заявления, что никакого вторжения на территорию соседней страны не планируется. Более того, и на Украине такой опасности не видят. Но, судя по всему, американские политики и журналисты уже сами поверили в свою собственную пропаганду и поэтому, кажется, попросту ждут и надеются на это «вторжение».

Впрочем, куда интереснее в данном контексте сообщение Байдена о том, что Вашингтон может «отключить» нашу страну от долларовых операций. Что здесь конкретно имеется в виду — не очень понятно, потому что запретить России (да и любому другому государству) работать с долларами попросту невозможно.

Как отметил на днях экономический аналитик Forbes, Джон Тамни:

«Предполагая, что Соединенные Штаты способны лишить Россию доступа к американским источникам финансирования, мы не должны забывать, что более половины находящихся сегодня в обращении американских долларов циркулируют за пределами США. Деньги идут туда, где с ними хорошо обращаются, и, если они посчитают, что в России им будет безопасно, они устремятся туда, полностью проигнорировав пожелания американской внутри- и внешнеполитической элиты».

То есть, видимо, с тем же успехом господин Байден может грозить России отключением на нашей территории закона тяготения или смены дня и ночи.

ФБА «Экономика сегодня» /

Впрочем, если конкретизировать проблему, то из Белого дома уже давно звучит идея отключить нашу страну от платежной системы SWIFT. Только здесь снова есть ряд технических нюансов. Во-первых, эта система не подчиняется американскому законодательству, поскольку центральный офис находится недалеко от Брюсселя. А потому данная структура всецело регулируется законами Евросоюза. Во-вторых, это частная компания с огромным числом членов-владельцев. По некоторым данным их, владельцев, в виде организаций и юридических лиц около трех с половиной тысяч. И у них может быть свое мнение по вопросу того, кого отключать, а кого не отключать от своей структуры.

Как это было в 2014 году, когда после Крымской весны Белый дом требовал от SWIFT заблокировать финансовые операции России. Компания тогда ответила весьма прозрачным образом:

«Любое решение о введении санкций в отношении стран или отдельных организаций принимается исключительно компетентными государственными органами и соответствующими законодательными органами. Будучи базирующейся в ЕС, SWIFT полностью соответствует всем применимым европейским законам. SWIFT не будет отвечать на индивидуальные призывы и давление с целью отключить финансовые учреждения от своей сети».

Ну и третий немаловажный момент заключается в том, что в совете директоров компании есть российский представитель. То есть, Россия — это та страна, которая немножко руководит компанией SWIFT. И в этом контексте даже гипотетический процесс отключения РФ от данной системы представляется весьма нетривиальным. А говоря проще, очень трудновыполнимым.

Еще один намек от американского президента по поводу возможных санкций коснулся российского сырьевого сегмента экономики. По словам Байдена:

«Все говорят о том, как Россия установила контроль над потребляемыми Европой энергоресурсами. И что? Эти деньги, которые они зарабатывают, составляют около 45% экономики. Не думаю, что это улица с односторонним движением. Если они решатся прекратить поставки, получится, как говорила моя мама: «Причинишь вред себе, желая досадить другому». Выбор у них невелик, нет всех этих расчудесных вариантов».

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Слова главы Белого дома о том, что российская экономика на 45%, то есть почти наполовину, подпитывается именно «сырьевыми бюджетами» выглядят, мягко говоря, странно. По данным Счетной палаты РФ за январь — сентябрь 2021 года доля нефтегазовых поступлений в бюджет страны составила 34,5%. Это, конечно, тоже много. Но треть бюджета — это явно не почти половина.

Да, в общем-то, и здесь возможности перекрыть России пути для поставок топлива у США не очень много. В Европе, может быть, «Северный поток — 2», хоть и медленно, и трудно, но приближается к своему полноценному рабочему запуску.

Но помимо Европы есть еще и Азия. Одному только Китаю в 2021 году Россия поставила нефти на 40,29 миллиарда долларов. А учитывая рост цен на энергоносители, можно предположить, что суммы от продаж нашей страной нефти и газа будут стабильно расти.

В общем, пресс-конференция американского президента, посвященная России, не стала внутриполитическим триумфом для Байдена. Более того, она обнаруживает то, что администрация Белого дома еще и не обладает актуальной информацией о том, что такое наша страна и наша экономика, а также в США не совсем адекватно оценивают свои возможности по влиянию на Россию, да и иные глобальные структуры, типа той же системы SWIFT.

И это непонимание в Вашингтоне своих и российских реальных возможностей наводит на очень грустные мысли о том, почему диалог России и Америки проходит настолько трудно. Вашингтон не просто не понимает Москву, он старательно и всеми силами не хочет нас понимать. А при таких исходных данных перспективы дальнейшего взаимодействия России и Соединенных Штатов особых надежд на прорыв не внушают.

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