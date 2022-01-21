«Огромной любви»: актер Белый через ФАН поздравил Ходченкову с днем рождения

Одна из самых востребованных и красивых российских актрис Светлана Ходченкова 21 января отмечает день рождения. Ей исполняется 39 лет.

Тайнами своей личной жизни звезда никогда не делится. Причем не только с журналистами, но и с самыми близкими людьми. Пока мечта многих мужчин Ходченкова официально не замужем, что радует сильную половину человечества.

Заслуженный артист России Анатолий Белый сыграл роль любовника героини Светланы Ходченковой в фильме «Метро». В беседе с ФАН актер признался, что совместная работа с актрисой приносит лишь удовольствие.

«Я не буду говорить, какая она мегаталантливая и красивая женщина, — об этом скажут многие-многие-многие. Ведь это даже уже не обсуждается — это аксиома, которую не нужно доказывать. А пожелать хочу ей большой, огромной любви, чтобы в ее жизни она всегда была, никуда не девалась и только умножалась. И чтобы все, что она захотела, самые ее дерзкие, самые ее неожиданные мечты, сбывалось. Чтобы в ее жизни всегда присутствовали такие же талантливые люди, как она. И чтобы все, что она делала, — от всего этого она получала огромное удовольствие», — заявил актер.

Global Look Press / Lev Ilyin

В 2008 году Светлане Ходченковой было присвоено звание заслуженного артиста России. Популярность Ходченковой принесли съемки в фильме «Благословите женщину» Станислава Говорухина. Также в биографии Ходченковой числятся съемки в Голливуде. В 2011 году она сыграла русскую возлюбленную британского агента в ленте «Шпион, выйди вон», а затем снялась в картине «Росомаха: Бессмертный».

Накануне актер и режиссер Сергей Пускепалис назвал Светлану Ходченкову особенной.