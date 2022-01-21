Лукашенко: Западу не удастся одолеть Союзное государство

Брест, 21 января. Союзное государство не заинтересовано в вооруженном противостоянии, но терпеть военных нападок не станет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Выступая перед журналистами во время поездки в Брестскую область, глава республики подчеркнул, что Западу не удастся одолеть Союзное государство. Он подчеркнул, что его слова следует рассматривать исключительно в качестве предупреждения.

«Мы не хотим воевать. Ни мы, ни русские. Но мы выстраиваем свою безопасность, чтобы защититься. Если нас будут не просто постоянно дергать, а разворачивать против нас армии, угрожать, мы тогда ломанем так, что мало не покажется. Нас невозможно победить», — сказал президент.

Ранее Россия и Белоруссия договорились провести проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе мероприятия пройдут совместные учения «Союзная решимость».